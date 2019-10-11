教你去印尼民丹島沙丘搵最正打卡位

印尼廖內群島最大的島嶼民丹島（Pulau Bintan），距離新加坡僅約1小時船程，吸引旅客的除了眾多豪華Resort，島上還有多處獨特的風景，其西邊便有甚具人氣的沙丘Gurun Pasir Busung，呈現出一片像阿拉伯沙漠般的景象！

礦山遺址 騎紙駱駝

要見識民丹島的沙丘與藍湖，不少旅客會選擇由新加坡出發，從該國的Tanah Merah Ferry Terminal乘搭客輪，約60分鐘船程便可到達民丹島的Tunjung Pinang碼頭。而Gurun Pasir Busung則距離碼頭西方約50分鐘車程。到埗後你會看到大片連綿沙丘，一望無際，景色相當壯觀。話說原來此處前身為採礦區，後來停止採礦後，搖身一變成了人工沙漠。沙沒有想像中幼滑，摸上手粗糙但晶瑩，可算是沙石，但勝在含有鐵和鈉等大量礦物，因此看起來帶點粉紅、金黃和象牙白等色彩。雖然這裏沒有真駱駝，卻貼心地設有像真度極高的3D繪製紙駱駝可騎（收費Rp50,000、約HK$28），配上藍天白雲，坐上去打卡留念，真係有恍如到了阿拉伯沙漠的錯覺！

超藍湖泊 美不勝收

話說Gurun Pasir Busung前身的礦山舊址，本身是個大型的環形山，隨着日積月累的雨水注滿，現已變成了湖泊，而且由於礦山的成分，讓湖水展現出迷人的Tiffany Blue，令人聯想到土耳其的棉花堡藍溫泉，或是冰島的Blue Lagoon，為了保持美觀加上不是溫泉，所以這裏只能遠觀不可入湖。但可別失望，皆因較大的湖畔Telaga Biru設有木拱橋、白色小碼頭和木鞦韆等設施，愛打卡的朋友睇怕影一兩個小時都唔捨得走！而來往Gurun Pasir Busung沙漠的交通不太發達，建議可由酒店安排的士或參加當地團會比較方便。

Gurun Pasir Busung

地址：Jl. Raya Busung, Busung, Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan

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