【美女饕廚】新疆美食之旅（上）：未食過咁好味嘅羊

早前曾到新疆一遊，去到當地，又點可以錯過新疆羊，可以話係必吃，係我食過最好味嘅羊，完全無羶味得嚟，肉質仲非常鮮嫩。我去了一家富有大排檔風味嘅食店，離遠已經聞到陣陣香氣，甫坐低先來一個燒羊肉串，陣陣炭香，用嘅係羊架部位，肥美又多汁。

之後上嘅係用新鮮羊髀炮製嘅羊髀手抓飯就更加不得了，我回家亦試過烹調，做法係將剁好嘅羊腿肉撇去肥膏，凍水落鍋，加3片薑、1個洋葱、3粒丁香、10粒花椒及鹽大火煮，見湯面有浮沫即撇走，之後轉中小火燜一個小時，取出備用。而手抓飯係用之前去掉的肥膏炒香洋葱、紅蘿蔔及白蘿蔔後下生米，加鹽、糖、胡椒後倒入之前嘅羊肉湯煮滾後放入焗爐焗17分鐘便成。羊腿肉十分鮮嫩，一啖羊肉一啖飯，酥軟入味，不膩不羶，十分爽，一下子便扒光光。

新疆天氣乾燥，有兩種飲料推介，首先係必試嘅係酸奶，用生乳發酵製成，口味醇厚，沒有黏膩感，入口非常順滑，係會叫人喝了還想再喝嘅那一種口味，我認為其味道更可媲美日本高千穗牧場酸奶呢！

至於另一款係新疆土生啤，起源於俄羅斯，係用山蜜花加啤酒花為原料，經天然乳酸菌、酵母菌封罐發酵而成。呈琥珀顏色，氣泡特別多，入口醇香微甜，帶淡淡酒花味，清涼又消滯，尾韻係一種獨特嘅發酵芳香。有說生啤更含多種維他命，有效促進人體消化咁話，我覺得配羊肉吃非常夾呢！