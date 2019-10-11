Ferrari 812 GTS　前置V12 開篷回歸

Ferrai 812 GTS是可摺疊式硬頂開篷跑車，最大輸出功率達到800CV，可說是目前巿場上性能最強悍的量產開篷車型。

繼1969年Ferrari推出有Daytona Spider之稱的365 GTS4之後，一直未有再推出採用前置V12布局的量產開篷車型（不包括 550 Barchetta Pininfarina、Superamerica、SA Aperta及F60 America 四款限量版）。如今相隔整整50年，終於再有採用前置V12布局的開篷「拉利」回歸，所指的正是Ferrari 812 GTS開篷跑車，車迷梗係開心啦！

全新812 GTS作為812 Superfast 車型的開篷版本，具備同樣令人驚歎的操控性能。頭冚下的6.5L V12引擎，導入了壓力達350bar的高壓燃油直噴系統及源自F1自然吸氣引擎的幾何可變進氣控制裝置，輸出功率達到800CV，峰值扭力高達715Nm。搭配七前速雙離合器波箱，可於3秒內完成0~100km/h ，0~200km/h亦只需8.3秒，實力相當兇悍。