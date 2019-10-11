深圳首家喜茶LAB旗艦店開業　五大實驗室等你探索

喜茶繼與益力多、奧利奧等知名品牌聯名出品後又有新名堂啦，廣東首家LAB旗艦店於9月21日在深圳開業，旗艦店外觀是一棟別墅，結合光鏡園林的概念，加上科技的元素設計而成，以黑色與燈光、日光形成強烈的視覺效果，營造出神秘感，無論是拍照還是做實驗都很有Feel。室內為兩層設計，安裝了光影裝置，科技感十足。一層室內設有8張獨立圓枱，室外游廊庭院設有24張獨立桌子；而二樓茶極客實驗室的吧台設有11張吧椅，窗邊觀景台共設21個座椅，室外陽台則有13張桌子，無論是和朋友小聚還是獨自欣賞風景都十分愜意。

深圳LAB旗艦店有50多款的LAB店專屬新品——五大實驗室，但是要注意的是沒有售賣其他門店的飲品 ，如有需要的話可以稍移玉步到旁邊門店購買。五大實驗室包括提供多種獨特口味雪糕的製冰實驗室、可以製作多種具喜茶風格的甜品的甜品實驗室、用定製茶葉與不同的酒類混合，打造出獨特的喜茶酒吧的茶極客實驗室、間中會展覽不同藝術家的插畫的插畫實驗室和可以購買喜茶周邊產品的周邊實驗室。

只有一日的假期既想放鬆，又想玩樂，更想滿足一下購物欲的話，這一棟別墅裏面就可以滿足你吃買玩的需求啦。

地點：南山區濱海大道2008號歡樂海岸曲水灣18棟

交通：地鐵9號線深圳灣E口