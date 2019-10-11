男士深夜：五大美人　齊賞齊樂

【決性11點：魚乾女自拍新招 今次出動鰻魚！】

日本寫真女優吉野七寶實青春亮麗，擁有一對34F巨乳，今年3月佢上載咗一輯喺屋企浴室自製風乾魚塊嘅自拍火辣相後人氣上升，大家先至知道原來佢唔單止鍾意玩性感自拍，仲有自製魚乾嘅癖好。

【靚人靚景：渡邊美優紀 米蘭攝人風韻】

所謂人靠衣裝，如果打扮時尚又精巧，必定可以予人耳目一新又醒神嘅感覺。而提到打扮，意大利米蘭就可以話係時尚大都會，亦係向世界輸出潮流時裝嘅熱點，唔怪得美人兒渡邊美優紀去到當地取景，所拍出嚟嘅寫真集亦特別迷人啦！

【決性11點：三上悠亞 瞓覺都咁萌！】

女神嘅海棠春睡照，對粉絲嚟講有絕對嘅吸引力，難怪被AV迷視為女神嘅三上悠亞，早前流出嘅睡照引嚟網絡極大嘅回響。自上個月中開始，三上悠亞喺Twitter頻頻上傳睡照，當時佢嘅留言只係話因為拍攝工作好攰，或者我唔願意起身之類，不過有粉絲就問係邊個影相呢？原來係悠亞嘅經理人。

【決性11點：鍊金工房的萊莎 二次元感爆燈】

早前一位來自內地的Coser芝麻TOKA就演繹了萊莎影了一輯靚相，雖然不是Coser最王道的性感系，但由於芝麻TOKA眼大大夠可愛，一樣吸引了不少網友留言激讚她散發出超可愛的二次元感。

【決性11點：性感小花 瞓身賣殼】

財金界好多人都財技驚人，唔少人都靠買殼賣殼發達，日本AV廠SOD專屬女優中嘅人氣小花小倉由菜，亦將會搞活動瞓身賣殼，不過今次就唔係賣上市公司嗰種殼，而係手機保護殼！