【玄之又玄】招財童子？仲有4大神獸轉運

經濟差，生意難撈，好多打工仔亦為飯碗問題而非常閉翳。如何才能改善財運？最簡單的方法就是出動各式招財吉祥物。

下星期二（農曆九月十七日）為招財童子誕，所謂招財童子，正是吉祥物之一，相傳源於觀音大士身邊的金童，出生時有各種金銀財寶出現，故名為招財，其形象討好，經常手托寶盤、元寶、如意等，具有招財、納福等寓意，作為開運擺設，只須經過開光，再放在家中、公司或店舖的財位，可望有求必應。

另外，招財童子也可作為門上的裝飾，可為家居驅邪開運。除了招財童子，以下４大神獸也有招財作用，有需要的朋友不妨考慮借助神獸的力量，看看能否扭轉乾坤。

神獸1號：貔貅

兇猛的瑞獸，又稱「天祿獸」，特徵是有口無肛、只吃不拉，以金銀珠寶為食糧，具有招財聚財、鎮宅辟邪等作用，適合從事金融、房產、投機人士佩戴。擺放在家的話，其嘴部要斜對着門外，不能正沖門，不可對着窗、廁所和鏡子。

神獸2號：金蟾

擁有三隻腳，相傳能口吐金幣，特別適合從事偏門的人士，如金融投資、地產、股票、娛樂事業等。金蟾分兩種，一種是嘴裏含錢，擺放時，頭要向室內，可對着自己，不能對外，另一種是嘴裏不含錢，擺放方法則相反，頭要朝向門口，以便吸財入屋。

神獸3號：龍龜

龍頭龜身，相傳為龍神和靈龜之化身，代表榮譽和地位，是能耐、負重、長壽、權威的象徵，主吉祥招財，化三煞。放在家中財位，頭部朝向門窗，有助可催財；若放在三煞位，頭部或背部沖着有煞的方向，均可壓住煞氣，但頭部不能沖睡床或梳化。

神獸4號：麒麟

古代傳說中的仁獸，集龍頭、鹿角、獅眼、虎背、熊腰、蛇鱗、馬蹄、豬尾於一身，能夠消災解難、鎮宅避煞、催財升官。特別適合在政府機關工作的人員使用。如果想利用麒麟來催財，可以擺放一對在財位，願望可其實現。