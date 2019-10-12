瘋堂斜巷　估你唔到創意作品

位於澳門半島中部、望德堂區西南的望德堂坊，內裏有一條名為瘋堂斜巷的葡式馬賽克碎石步道，盡是歐式別墅建築，當中的瘋堂十號創意園是澳門著名文化創意產業基地之一，園內設有2個展覽廳及10個展覽室，會舉辦當地文化藝術和創意產業者的展覽。適逢澳門特別行政區回歸祖國20周年之際，即日起至10月26日，園內正舉行「蓮島魅彩——澳門科技大學人文藝術學院學生創作展」。

展覽通過集中展示40位學生以澳門為主題的繪畫及創意作品，呈現學生對澳門這座城市的獨特感受和情感，以青年的藝術視角表達他們對澳門的城市體驗以及展現該城市的多彩面貌。此次共展出作品60多件，形式包括繪畫、插畫（數碼插畫）、繪本、裝置藝術等多種形式，同時也有以學生作品為元素設計的文創紀念產品。策展人澳門科技大學人文藝術學院助理教授孟舒博士表示，這些作品真實紀錄了來自澳門和內地的學生個體對於澳門的感受以及記憶，展現出他們各自作為澳門的參與者，對於當地的理解和感受。作為學生的作品，當中不乏天馬行空的表達手法，你會不由得讚嘆年輕人的澎湃創意，亦可從中一窺這班學生心目中的澳門有趣風景。

蓮島魅彩

地址：瘋堂十號創意園（澳門望德堂區瘋堂斜巷10號）

時間：11:00am~6:00pm（周一休園）