三界五行：生活方式　決定壽命

既然中西醫學家和中西占星家都公認，人的自然壽命是120歲左右，但現實中很少人可以活到這個歲數，是甚麼原因導致呢？

中西占星學皆認為，內在因素是先天命運，外在因素是後天際遇；中西醫學家認為，內因是遺傳，外因是生活環境和生活習慣。這些因素，各自所佔的比重如何？經過醫學家、遺傳學家、社會學家的精心研究，所得出的結果是，父母遺傳佔比百分之十五，自然環境佔比百分之七，社會環境佔比百分之十，醫療條件佔比百分之八，個人生活方式佔比百分之六十。

這個研究結果與傳統命理，既統一又矛盾，統一的是，肯定了人類的「天年」是120多歲，矛盾的是，決定「天年」（自然壽命）的不在天，而在人，因為個人的生活方式才是主要因素。

個人生活方式健康，身體就健康，導致短壽的殺手癌病與心腦血管疾病就會「來得遲」，甚至不來。而大量研究報告證實，個人不良的生活方式，極可能是這些「健康殺手」來「奪命」的誘因。

明白這個道理，健康就在你手中，生命就在你手中，就看自己怎樣安排健康的生活方式，怎樣自覺自律去貫徹落實這個生活方式了。

健康的生活方式，看似簡單，但知易行難，有些生活惡習，積重難返，要糾正並不容易。我以自己為實例，與你分享。（明續）

方向宇