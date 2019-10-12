美食婷：麩質敏感點選好？可以點「揀飲擇食」呢？

出爐麵包、西餅，濃厚醬汁意粉，相信好多人都不時食，但我美食婷要話畀大家知，並非人人都可以享受這些美食，身邊就已經有好幾位朋友一食這些含麩質食物而不適，而要改為無麩質飲食，究竟咩係麩質呢？請到上環素食超市及餐廳的營養學家黃思穎（Jade）幫大家尋根究柢。

Jade指小麥、大麥、黑麥等食材，當中蛋白質成分內含有麩質，這種複合蛋白質遇水會形成黏性立體支架，烘焙時會膨脹，令麵包或蛋糕等變得鬆軟，但有些人體內會對麩質過敏，吃後會出現肚痛、肚屙或肚脹的情況，又或皮膚出現問題、喉嚨腫脹等，若然大家每次吃過麵包蛋糕類食物而出現以上情況，就要找醫生檢查一下。

無得是小麥抑或大麥製作的食物，多是日常會食用的食物如蛋糕、麵包、餅乾、啤酒等，豈不是很難避免？Jade說其實麩質對人體來說並不是必須的營養素，無麩質的飲食都有很多選擇和代替品。如近年市面上已多了不少選擇，如使用紅菜頭、菠菜、藜麥、豆類來製作的意粉，製作麵糰時亦可改用米粉、椰子粉、木薯粉等。另外，小麥、大麥、黑麥屬優質穀物，它們的纖維量、蛋白質、維他命和礦物質都比較豐富，為了補充這部分的營養，無麩質飲食者不妨多吃糙米、藜麥、黑豆、菠菜等以補足無麩質飲食缺少的營養素！

最後提提大家，在揀選食材時，要留意盒上有無「無麩質 Gluten Free」字句，並避免「此產品含麩質」或「廠商同一時間處理麩質食物」等字句，確保安全。