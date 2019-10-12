情緒過度反應　令五臟受損

現代社會節奏急速，如何放鬆減壓、保持良好心態成了大家關注的話題。中醫認為，思想恬靜，避免情緒過度刺激，是健康的重要一環。

【情志與健康是唇齒相依】

中醫經典著作《黃帝內經》說明情緒可令身體致病。「情緒」是現代用語，在古代「情緒」是指「七情」，即喜、怒、憂、思、悲、恐、驚七種情感變化，而其中的喜、怒、思、悲、恐稱為五志，分別代表心、肝、脾、肺、腎五臓。

情緒與五臟健康的關係

•「喜為心之志」，喜即喜悅。適當的喜悅能令人心情舒暢，緩和緊張，但過分興奮，則使人心氣渙散不收，令人無法集中注意力，神不守舍。

•「怒為肝之志」，怒即憤怒。發怒會導致肝氣上逆，氣血上沖，輕則頭暈目眩，面紅目赤，甚則嘔血，中風昏迷。

•「思為脾之志」，思即思慮。思考太過令氣機鬱結，影響消化功能，出現失眠、胃口差、腹脹等症狀。

•「悲為肺之志」，悲即悲傷。傷心過度令肺氣受損，悲則氣消，使人疲倦乏力，精神不振。

•「恐為腎之志」，恐即恐懼。過度恐慌令腎氣不固，使人二便失禁，甚至遺精、昏厥。

【別把情緒標籤為正負面】

中醫主張不摒棄任何一種情緒，每種情緒都有其功用。例如，合理的憤怒及悲傷有助人們表達感情，發洩情緒，保護自身底線，疏導氣機；及時的恐懼可以使人冷靜下來，提高危機感。然而，當人們長期受強烈的情志刺激，超越了人體生理調節範圍，就會出現五臟六腑氣血失調的情況，引致疾病。故此學懂平衡情緒對健康極為重要。

【紓緩情緒好方法】

調攝情志需要終生學習，我們都要多認識自身的情緒變化，多愛惜身體與心靈。以下是一些減壓放鬆好方法。

1.每日抽15分鐘練習放鬆法

靜觀（Mindfulness）是一種具研究支持的減壓方法，它是指有意識、不加批判地留心此時此刻，覺察身體的感覺及情緒。給自己一個自處時間，放下電話、工作及繁瑣事，只專注呼吸。

2.每日30分鐘運動

運動可使身體釋放出安多酚（Endorphin），它可以幫助減壓和紓緩焦慮情緒。很多患者說，當壓力大時，做運動的動力下降，累積的焦慮及不安感容易令患者各方面表現下降，最終壓力更大，心情更差，陷入惡性循環。因此，當壓力大，心情差的時候，更需要維持運動習慣，避免陷入負面情緒的惡性循環。

3.每星期預留時間參與壓力來源無關的活動

持開放態度嘗試不同的活動，例如禪繞畫，愛笑瑜伽，氣功，球類活動等。留意參與其間時，身體感覺、思想和情緒的轉變，從而找到適合自己的抗壓活動，並且持之以恒地進行，也可以幫助減輕壓力水平。

曾覺知中醫師