「色」字行頭　追加新喼

相信好多RIMOWA Fans都知道品牌所推出的行李箱有兩種不同版本，分別是以鋁鎂合金（Aluminium）及聚碳酸酯（Polycarbonate）所打造，前者雖然質感上更勝後者，但顏色選擇亦相對較少，令一眾好色之徒無從入手。去年RIMOWA為品牌形象大革新後，除了換上全新標誌之外，亦整合了旗下不同行李箱系列的名稱及產品線，當中用上鮮艷色彩打造的RIMOWA Essential系列就令大家眼前一亮，今季品牌就再下一城，將Scarlet（鮮紅色）及Marine（海藍色）兩款全新色調運用到以鋁鎂合金行李箱作主打的RIMOWA Original系列。

全新登場的Scarlet及Marine配色分別從洛斯亞諾斯（Los Llanos）原生美洲紅䴉（Scarlet Ibis）身上的羽毛色調及地中海隨處可見的藍調為靈感，行李箱經過創新的陽極氧化處理，令鮮亮色彩直接融入到鋁鎂合金表面，呈現出光澤閃亮效果，而手柄、密碼鎖、徽章以至滾輪底托細節亦一拼以相同色調呈現，為經典優雅的鋁鎂合金行李箱注入煥然一新的時尚色彩。