歐美日水牙線機　護齦潔齒大比併

由左至右是Panasonic EW-1511、Waterpik Water Flosser WP-560E2，及Philips AirFloss Ultra HX8331。（胡振文攝）

想保持牙齒健康，除了養成良好刷牙習慣，亦要定時清理牙縫之間的污垢。但很多人不懂得使用牙線或者嫌牙線操作麻煩，水牙線機應運而生，簡單來說它是利用噴射水柱來清潔牙縫。今次搜羅了一眾人氣的手提式水牙線機，分別來自日本的Panasonic、美國代表Waterpik及歐洲品牌Philips，測試各機的潔齒效能。

Panasonic推出的EW-1511引進超聲波技術，配合獨特的可調式噴嘴設計，加速水流速度並產生大量微細氣泡，當氣泡接觸到牙齒時會造成超聲波去除牙縫的食物殘渣及污垢，加上備有5段水壓調校，清潔力比用一般噴射水柱的機款有效得多，又不會因水壓過強而弄傷牙肉。

Waterpik主力研發口腔清潔用品，當中Water Flosser WP-560E2體積達29.46×7.11×10.16cm，水箱容量有210ml，為3機中最大。同時可因應不同需要調控3段水壓，大人細路都適用，難怪能獲得美國牙醫學會（American Dental Association）認證，有效清潔牙縫污垢。

Philips除了生產電動牙刷，研發水牙線機亦有一手，AirFloss Ultra HX8331引進空氣結合水滴技術，配合高效噴嘴令噴水範圍大大提升。而且它用上間歇式噴水方式，有效減少用水量，用家可揀選單次、2次或3次連續噴射模式，經廠方實驗研究能消滅99.9%牙菌膜。

第1回合：鬥潔齒效能

究竟水牙線機能否清潔隱蔽的牙縫污垢？首先以芝麻糊測試，模特兒吃到滿口黑色後分別用3機來清潔，結果發現Panasonic的清潔效率最快，連牙縫的芝麻碎屑都一掃而空，但可能由於水壓偏強，當水柱射到舌頭時會有點痛。另一測試是將花生醬塗於粟米表面，粟米粒之間的縫隙猶如牙縫，Panasonic及Waterpik機款一噴就能去除污垢，Philips要在同一位置噴幾次才去除到殘漬，所花時間較多。

測試結果顯示

Panasonic清潔得最快，連深入牙縫和粟米縫隙的污垢都一掃而空。Waterpik亦相當有效，但模特兒用完後牙齦有少許牙血滲出，可能是水壓太強的關係。Philips由於用上間歇式噴水設計，需要在同一位置噴幾次才能完全去除污垢。

第2回合：鬥保護牙肉

3款水牙線機除了強調可透過水壓清潔牙齒表面及牙縫污垢，更可利用柔和的水流來按摩牙齦牙肉，從而達致口腔保健效果。今次用豆腐來測試3機的水壓，結果發現Panasonic（最高647kPa）及Waterpik（最高517kPa）以強水壓射向豆腐時，豆腐表面即時被貫穿，使用前記得將水壓調低。反觀Philips沒有列明kPa水壓，但間歇式噴射設計較為柔和，就算直射豆腐表面都只射開一個小洞。

第3回合：鬥配件操作

其實噴嘴設計直接影響到水牙線機的清潔效果，今次測試的3機中，Panasonic附送2支標準噴嘴，Philips跟機只有1支噴嘴；唯獨Waterpik附有4支噴嘴，當中2支是標準噴嘴，頂部微微彎曲有助深入口腔，另1支設有3組柔順刷毛，能透過水壓及刷毛同時清潔牙縫，最後1款是圓形刷毛噴嘴，清潔牙縫時可按摩牙肉。此外，Panasonic及Philips都是透過充電座來充電，而Waterpik附有磁吸式充電器，透過磁力吸附於機面。

總結：3機各擅勝場

今次測試3款水牙線機中，以Panasonic的清潔效率最高，配備5段水壓調控，建議先用低水壓以免牙肉受損。而Waterpik附有4支噴嘴，清潔牙縫時可按摩牙肉。至於Philips機身最輕巧，間歇式噴射設計既慳水又慳電。