民丹島水上樂園 玩盡濕身玩意
2019年10月12日 19:30
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SG$30（約HK$171）的組合套票，已包括划艇或水上單車等項目。（李家俊攝）
印尼民丹島（Pulau Bintan）西北端Treasure Bay Bintan會是個好地方。它是一個綜合式的酒店Resort，除了可找到沙漠式帳篷的獨立屋住宿外，同時設有Chill Cove水上中心供住客及外賓享用。
它是一個超大型的人工水池，劃分了暢泳區和水上活動區，其中售SG$30（約HK$171）的組合套票，已包括划艇或水上單車以及水上滑梯。想再刺激一點則要加碼，可試玩水上Ironman、Wakeboard及香蕉船等活動，順道曬日光浴或看日落也相當不錯！
Treasure Bay Bintan（Chill Cove）
地 址： Kawasan Pariwisata, Jl. Raja Haji KM 01, Teluk Sebong, Lagoi,Sebong Lagoi, Tlk. Sebong, Kabupaten Bintan
入場費：SG$12（約HK$68）起，其他活動需額外收費
營業時間：9:00am~6:00pm