酒遍天涯：1855年波爾多葡萄酒評級的演變

於1855年創立的波爾多葡萄酒評級,一直沿用至今已164年,很多人說當中只有兩次修定。真的只有兩次?最初在巴黎世界博覽會的評級名單是有排名的,共有57個酒莊由第1位排到57位,後來由於受到廣泛批評,名單用英文字母次序去重新排列同一級別的酒莊,這是當年的一個改動。同年的第二個改動是在1855年9月16日,把Château Cantemerle加進第五級的名單。為甚麼名單在公布不到一年就要修改呢?其實這裏有個小故事。

【Château Cantemerle】

前文提及1855年波爾多評級主要是靠一班葡萄酒經紀根據過去40年的買賣紀錄去定的(詳情請看上期: http://bit.ly/33sfIZI )。就算當時的酒莊莊主,事前亦不知將會有此評級,很多酒莊都是看到在世博所派發的評級名單才得知此事,事前根本不可能跟當局提出申請、理論甚至上訴。亦即是說不是經那些酒商及經紀代理多年的酒莊,就幾本上沒有可能被考慮(尤其是產量少的酒莊,包括當時右岸的Château Petrus)。今次的主角Château Cantemerle的酒在1854年之前一直都是由酒莊直接賣給荷蘭買家的,而且都已經維持了好幾十年,所以波爾多的經紀並沒有這酒莊的買賣紀錄。當時的女莊主Caroline de Villeneuve Durfort在1854年突然決定透過這些經紀將她的紅酒打進波爾多本地市場,當時售價2,100法郎一桶,比4月份公布的評級名單排最後的Croizet-Bages售價還高100法郎一桶,當這個女莊主得知此名單上沒有她的酒莊後,她不是直接到負責此事的波爾多商會(Chamber of Commerce),而是帶同過去多年的售賣紀錄直接到沿頭的經紀聯會(Brokers' Union)去理論,結果在1855年9月16日,她酒莊的名字正式被加到第五級最後一位。到現在為止這亦是唯一被加進此評級名單的酒莊。

【名單的改動】

此1855年波爾多評級名單由最初的57個莊到同年9月增至58個酒莊,之後百多年來經過一些酒莊一分為二、一分為三、合併等等(Château Dubignon於1960年被Château Malescot合併了,所以要在名單上拆除,之後又有一些酒莊一分為二、一分為三、合併,詳情請參考附表1-5),現在列級酒莊總數是61個。5個一級酒莊、14個二級酒莊、14個三級酒莊、10個四級酒莊及18個五級酒莊。當中佔最多列級酒莊的地區是Margaux(21個),Pauillac第二(18個),Saint-Julien第三(11個),接着是Saint-Estèphe和Haut-Médoc(各有5個)及最後唯一在名單內、不是在Médoc區的Château Haut-Brion(Graves區)。所以有些人叫這名單做1855 Médoc Classification其實有點怪怪的,因為明明就有一個例外不在Médoc區的!

當初這個名單就是由一羣地區經紀去制訂的,沒有經他們手的酒不在此列,難免讓人覺得是小圈子所為,所以波爾多日後有其他地區各自的列級酒莊名單,例如Saint-Émilion區在1955年也建立了自己的評級名單(於1996/2006/2012再次修定:18個一級酒莊、85個二級酒莊),Graves區在1959年也有自己的評級名單(16個列級酒莊),Médoc區在1920年亦出現了中級酒莊名單(Cru Bourgeois),於1932/1978/2003/2010再次修定。

【最出名的修訂】

雖然1855年波爾多列級酒莊名單經過多次修訂,但相信一般人只記住Château Mouton Rothschild在1973年由二級酒莊破格升為一級酒莊。百多年來,只此一次,能想像當時的難度有多大!難怪這個莊在升格前後有這樣不卑不亢、為人津津樂道的酒莊格言(Château's motto)。

1973年前酒莊格言:"Premier ne puis, second ne daigne, Mouton suis." ("First, I cannot be. Second, I do not deign to be. Mouton I am.")

1973年後酒莊格言:"Premier je suis, Second je fus, Mouton ne change."("First, I am. Second, I used to be. Mouton does not change.")

