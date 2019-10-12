酒遍天涯：1855年波爾多葡萄酒評級的演變
2019年10月12日 20:00
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今次的第一主角Château Cantemerle。 （互聯網）
於1855年創立的波爾多葡萄酒評級，一直沿用至今已164年，很多人說當中只有兩次修定。真的只有兩次？最初在巴黎世界博覽會的評級名單是有排名的，共有57個酒莊由第1位排到57位，後來由於受到廣泛批評，名單用英文字母次序去重新排列同一級別的酒莊，這是當年的一個改動。同年的第二個改動是在1855年9月16日，把Château Cantemerle加進第五級的名單。為甚麼名單在公布不到一年就要修改呢？其實這裏有個小故事。
【Château Cantemerle】
前文提及1855年波爾多評級主要是靠一班葡萄酒經紀根據過去40年的買賣紀錄去定的（詳情請看上期：http://bit.ly/33sfIZI ）。就算當時的酒莊莊主，事前亦不知將會有此評級，很多酒莊都是看到在世博所派發的評級名單才得知此事，事前根本不可能跟當局提出申請、理論甚至上訴。亦即是說不是經那些酒商及經紀代理多年的酒莊，就幾本上沒有可能被考慮（尤其是產量少的酒莊，包括當時右岸的Château Petrus）。今次的主角Château Cantemerle的酒在1854年之前一直都是由酒莊直接賣給荷蘭買家的，而且都已經維持了好幾十年，所以波爾多的經紀並沒有這酒莊的買賣紀錄。當時的女莊主Caroline de Villeneuve Durfort在1854年突然決定透過這些經紀將她的紅酒打進波爾多本地市場，當時售價2,100法郎一桶，比4月份公布的評級名單排最後的Croizet-Bages售價還高100法郎一桶，當這個女莊主得知此名單上沒有她的酒莊後，她不是直接到負責此事的波爾多商會（Chamber of Commerce），而是帶同過去多年的售賣紀錄直接到沿頭的經紀聯會（Brokers' Union）去理論，結果在1855年9月16日，她酒莊的名字正式被加到第五級最後一位。到現在為止這亦是唯一被加進此評級名單的酒莊。
【名單的改動】
此1855年波爾多評級名單由最初的57個莊到同年9月增至58個酒莊，之後百多年來經過一些酒莊一分為二、一分為三、合併等等（Château Dubignon於1960年被Château Malescot合併了，所以要在名單上拆除，之後又有一些酒莊一分為二、一分為三、合併，詳情請參考附表1-5），現在列級酒莊總數是61個。5個一級酒莊、14個二級酒莊、14個三級酒莊、10個四級酒莊及18個五級酒莊。當中佔最多列級酒莊的地區是Margaux（21個），Pauillac第二（18個），Saint-Julien第三（11個），接着是Saint-Estèphe和Haut-Médoc（各有5個）及最後唯一在名單內、不是在Médoc區的Château Haut-Brion（Graves區）。所以有些人叫這名單做1855 Médoc Classification其實有點怪怪的，因為明明就有一個例外不在Médoc區的！
當初這個名單就是由一羣地區經紀去制訂的，沒有經他們手的酒不在此列，難免讓人覺得是小圈子所為，所以波爾多日後有其他地區各自的列級酒莊名單，例如Saint-Émilion區在1955年也建立了自己的評級名單（於1996／2006／2012再次修定：18個一級酒莊、85個二級酒莊），Graves區在1959年也有自己的評級名單（16個列級酒莊），Médoc區在1920年亦出現了中級酒莊名單（Cru Bourgeois），於1932／1978／2003／2010再次修定。
【最出名的修訂】
雖然1855年波爾多列級酒莊名單經過多次修訂，但相信一般人只記住Château Mouton Rothschild在1973年由二級酒莊破格升為一級酒莊。百多年來，只此一次，能想像當時的難度有多大！難怪這個莊在升格前後有這樣不卑不亢、為人津津樂道的酒莊格言（Château's motto）。
1973年前酒莊格言："Premier ne puis, second ne daigne, Mouton suis." （"First, I cannot be. Second, I do not deign to be. Mouton I am."）
1973年後酒莊格言："Premier je suis, Second je fus, Mouton ne change."（"First, I am. Second, I used to be. Mouton does not change."）
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