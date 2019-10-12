酒遍天涯：1855年波爾多葡萄酒評級的演變

於1855年創立的波爾多葡萄酒評級，一直沿用至今已164年，很多人說當中只有兩次修定。真的只有兩次？最初在巴黎世界博覽會的評級名單是有排名的，共有57個酒莊由第1位排到57位，後來由於受到廣泛批評，名單用英文字母次序去重新排列同一級別的酒莊，這是當年的一個改動。同年的第二個改動是在1855年9月16日，把Château Cantemerle加進第五級的名單。為甚麼名單在公布不到一年就要修改呢？其實這裏有個小故事。

【Château Cantemerle】

【名單的改動】

此1855年波爾多評級名單由最初的57個莊到同年9月增至58個酒莊，之後百多年來經過一些酒莊一分為二、一分為三、合併等等（Château Dubignon於1960年被Château Malescot合併了，所以要在名單上拆除，之後又有一些酒莊一分為二、一分為三、合併，詳情請參考附表1-5），現在列級酒莊總數是61個。5個一級酒莊、14個二級酒莊、14個三級酒莊、10個四級酒莊及18個五級酒莊。當中佔最多列級酒莊的地區是Margaux（21個），Pauillac第二（18個），Saint-Julien第三（11個），接着是Saint-Estèphe和Haut-Médoc（各有5個）及最後唯一在名單內、不是在Médoc區的Château Haut-Brion（Graves區）。所以有些人叫這名單做1855 Médoc Classification其實有點怪怪的，因為明明就有一個例外不在Médoc區的！

當初這個名單就是由一羣地區經紀去制訂的，沒有經他們手的酒不在此列，難免讓人覺得是小圈子所為，所以波爾多日後有其他地區各自的列級酒莊名單，例如Saint-Émilion區在1955年也建立了自己的評級名單（於1996／2006／2012再次修定：18個一級酒莊、85個二級酒莊），Graves區在1959年也有自己的評級名單（16個列級酒莊），Médoc區在1920年亦出現了中級酒莊名單（Cru Bourgeois），於1932／1978／2003／2010再次修定。

【最出名的修訂】

雖然1855年波爾多列級酒莊名單經過多次修訂，但相信一般人只記住Château Mouton Rothschild在1973年由二級酒莊破格升為一級酒莊。百多年來，只此一次，能想像當時的難度有多大！難怪這個莊在升格前後有這樣不卑不亢、為人津津樂道的酒莊格言（Château's motto）。

1973年前酒莊格言："Premier ne puis, second ne daigne, Mouton suis." （"First, I cannot be. Second, I do not deign to be. Mouton I am."）

1973年後酒莊格言："Premier je suis, Second je fus, Mouton ne change."（"First, I am. Second, I used to be. Mouton does not change."）

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