《金宵大廈》原型　香檳大廈最出名係呢幾樣……

叫好叫座的《金宵大廈》即將大結局，相信大家都好唔捨得！本劇以尖沙咀的香檳大廈為原型。香檳大廈是霍英東於五十年代興建的一座商住大廈，是當時九龍最高的建築物，也是香港最早期採用分層出售的物業，當時每個單位售價約30,000至50,000港元。經過多年的發展，香檳大廈有三樣事物是最令人印象深刻的。

【相機】

自六十年代起，香檳大廈成為相機及攝影器材的銷售集中地，直到現時仍有一些店舖售賣古董相機，包括老字號「陳烘相機」。

每次看港產片的鳴謝，十之八九都會見到「陳烘相機公司」的名字，早於72年已在香檳大廈開業的它，店內的相機和鏡頭十分齊全，年份由50年代至今，不論是45大片幅，或是時下流行的無反光鏡數碼相機，都一一有齊，置身其中猶如走進博物館。以往該店較着重售賣新產品，現在則成為菲林機和鏡頭發燒友的聚腳地。

【茄牛通】

《金宵大廈》中，男主角經常光顧一家食店，以炸雞髀聞名，現實中，香檳大廈也有一間著名食店，不過最出名的不是雞髀，而是茄牛通（番茄牛肉通粉）！位於香檳大廈地庫的星座冰室，多年來一直保留着香港傳統冰室的精髓，後來為抗衡推陳出新的連鎖快餐店，想出了番茄湯底，餐牌上9成的食物都變成番茄系列！冰室的名氣，亦與其番茄湯底一樣愈熬愈紅，甚至連外地遊客也慕名而來！

【還有……】

在七十年代，香檳大廈有不少明星出入，也有不少著名醫生在該處執業，可是自從八十年代起，隨着區內有更多較新的落成，香檳大廈逐漸沒落。

到了九十年代中期，部分單位更被劃分為劏房，經營一樓一鳳色情行業，據說更吸引日本網站介紹，也可說是「名揚國際」。