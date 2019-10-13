【心理測驗】黑化的你　哪個魔頭潛伏內心？

黑魔后看似個性乖戾，其實愛恨分明，因此這個「歹角」深受大小朋友歡迎，不過你目中的魔頭又是怎麼模樣呢？(設計圖片)

第一集受歡迎，拍續集是必然吧！迪士尼動畫真人版電影《黑魔后2》上映，愛恨分明的黑魔后，因愛女睡公主即將與菲臘王子結婚，不惜與準親家奶奶展開鬥法，到底如何解決這段錯綜複雜的關係？每個人都有其陰暗面，如果心裏的邪惡火苗繼續燒不停，甚至有機會走上「黑化」之路。究竟你心裏面又有哪個魔頭？齊來玩這心理測驗吧！

【問題】

假設你是一隻家貓，現正全神貫注的盯着一件物件，該東西最可能是甚麼？

A.來探訪的陌生人

B.剛燒好的魚

C.街外的流浪貓

D.新玩具

結果分析

A.你心裏有個怕輸的魔頭

「這件事情太難辦了，過程中會遇到太多難關，我想我還是放棄吧！」你是輸不起的人，心裏總是充滿負面的想法，欠缺冒險精神，易於言棄。其實有很多事情，若不嘗試過，你永遠不知道自己的能力，不妨提起勇氣，向前踏出第一步，說不定轉頭便遇見曙光。

B.你心裏有個拜金的魔頭

「呢個新出手機咁型，買！」、「周圍都做緊大減價，啲衫平到呢......買！」市面總有很多你抵擋不住的誘惑，亦成為你不惜節衣縮食的原因，你可以為了省錢買心頭求，連續吃一段時間的杯麵。不想生活變成入不敷出，建議好好調整一下你的拜金態度。

C.你心裏有個嫉妒的魔頭

「呢類問題好多公司都有，外界評論時要睇清事實。反問一下：若果事情發生喺你公司，你又會點處理呢？」你是一個好勝心很強的人，就算問題出現時，只會反駁錯在別人，抱着輸打贏要的心態。如果想世界變好，建議你放下身段，虛心理解別人需要，然後做實事。

D.你心裏有個貪玩的魔頭

「我覺得，Work Hard固然重要，但Play Hard亦很重要，否則咪枉過此生？」你是一個享樂主義者，無論學業、工作等有多繁重，只要有有趣刺激的好玩事情，你一定把全副心思放在後者。如果在正經事加入一些好玩的目標，你一定會更加落力處理。