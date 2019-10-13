【好震撼】萊茵瀑布　萬馬奔騰

位於沙夫豪森附近的萊茵瀑布（Rheinfall），是高萊茵第一名勝。幾百年來，前來的歐洲遊客不絕，香港旅行團亦經常到此。作為一個經典名勝，近年不斷增加吸引力活動，例如瀑布周邊的遊船節目，就比過去多很多，無論是船程15分鐘到包早餐的船河，抑或載人攀上大水間巨岩或登上瀑布旁勞芬堡（Schloss Laufen）的行程也有提供，花款愈來愈多。但如高萊茵遊船一樣，大部分過了10月便停航（今年至11月3日）。不過另一瀑布焦點卻踏入高峰期，那就是傍晚彩燈照明。一般香港人為了趕行程，較少留在瀑布區到傍晚，原來瀑布在天色收暗後，很多時都會亮起彩燈，把萬馬奔騰大水照得如夢幻仙境，從11月開始到12月，就有57次亮燈，通常在傍晚5點半開始，值得留意。

萊茵瀑布

交通：從沙夫豪森出發，每半時有火車去Neuhausen am Rheinfall或Schloss Laufen am Rheinfall站，約4至5分鐘，車費 CHF2.6（約HK$21），落火車後步行前往。持歐洲火車證或瑞士交通證者免費

門票：瀑布南岸觀景台需買票，每人CHF5（約HK$39） ，門票包括參觀勞芬堡

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