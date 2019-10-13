朱古力榛子曲奇　帶來好心情

牛油曲奇外層鬆軟，咬開後是朱古力榛子醬餡料，無論大人或小朋友食完心情都特別好。（互聯網）

心情好，食甜品；心情唔好，更加要食多啲甜嘢安慰自己，尤其是朱古力含有安多酚、多巴胺、苯乙胺等成分，能令人心情愉快，如果覺得壓力大無處宣洩，與其谷到爆影響健康，倒不如跟YouTube的Cooking tree製作美味的朱古力榛子曲奇，氹自己之餘又可以氹親友開心。

材料：

蛋糕粉 150克

無鹽牛油 75克

沙糖 55克

雞蛋 25克

雲呢拿精 2克

鹽 少許

餡料：

黑朱古力 150克

麵粉 60克

黃糖 55克

榛子醬 50克

無鹽牛油 40克

雲呢拿精 3克

發粉 2克

蘇打粉 1克

雞蛋 1隻

鹽 少許

做法：

1. 將朱古力與牛油放入微波爐加熱後拌勻。

2. 拂勻雞蛋、黃糖、鹽，與朱古力醬混合。

3. 加榛子醬及雲呢拿精。

4. 將麵粉、發粉及蘇打粉過篩，攪拌後用保鮮紙封好冷藏1小時。

5. 攪溶牛油後，分別與沙糖、鹽、雞蛋、雲呢拿精及蛋糕粉搓成麵糰，用保鮮紙包好冷藏1小時。

6. 將麵糰切粒，每粒約7克重，然後搓成圓形。

7. 朱古力榛子麵糰同樣搓成圓形，每粒約10克重。

8. 把麵糰壓平，放入朱古力榛子餡料後搓好。

9. 壓平並以攝氏160度焗12分鐘即可。