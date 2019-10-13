韓國女星護膚術　值得港女借鏡　

無論是90後的IU抑或出道多年的李英愛，都擁有白滑牛奶肌，皮膚好到不得了，保養心得絕對值得大家借鏡。（互聯網）

韓妝也許會過時，但韓國女星的護膚秘訣卻永不讓人失望！你睇吓由90後的IU到熟齡的氣質女神李英愛，都是皮膚白白滑滑，膚質好到不得了，就值得港女向她們借鏡，學番一招半式護膚術。

【IU平民級別保養】

憑着動聽歌聲、萌系長相和健康活力形象而而被韓國民眾稱為「國民妹妹」的IU李知恩，可謂90後清純實力派的代表人物。擁有Q彈牛奶肌的她，多次被傳媒形容為素顏時最美的女星之一。她曾在訪問中透露自己的保養法，除了多飲水、早睡早起、勤補水補濕、防曬等日常步驟外，IU又會每星期敷自家製牛奶面膜兩次，方法好簡單：只須預備幾片化妝棉，放到牛奶中浸泡吸收後再敷上臉15~20分鐘再過清水就可以。另外，她也會用洗米水洗面，好處是洗米水含有水溶性維生素和礦物質，可溫和潔淨肌膚，大收美白淡斑之效。無論是牛奶或米都是不花大錢，甚至每人家中都會有的東西，好平民化！

保養品方面，她大愛CNP Laboratory水漾盈潤蜂膠精華液，當中的蜂膠活性成分不但含豐富營養，更具強效抗氧化作用，配合透明質酸成分，能為肌膚帶來補水功效，令肌膚柔嫰潤澤，因此她習慣將這精華液混合平日使用的面霜和粉底一同使用，令肌膚持久處於水潤和自身發光的狀態。

【李英愛護膚靠天然】

至於我們心目中最美的「大長今」李英愛雖然婚後減產少拍劇，但每次出席公開場合都容光煥發，仙氣盡現。能夠靚足多年當然有原因，原來女神平日做足基本護理，飲食上絕對不選擇重口味的食物，每天更堅持喝2公升水及維持適度的運動。

由於不少韓國女生想知道她的護膚心得，所以李英愛創立了自家護膚品牌Lee Young Ae Pure Botanic Skincare（LYA），而香港旗艦店亦於近日登陸中環。品牌以天然護為理念，源於女神在懷孕期間致力尋找由純植物製造、天然、健康無害的護膚產品。所以LYA的產品不含防腐劑、化學及刺激成分，並以100%純天然植物配方研製，好適合過敏肌、濕疹肌、嬰幼兒、孕婦使用！