三界五行：身體健康　由睡開始

我這輩子未抽過煙，也不喜歡飲酒，一年難得一、兩次，湊熱鬧，貪高興，裝模作樣，飲幾c.c.紅酒。每天堅持早泳，清茶淡飯，茶是熟普洱茶，飯是五穀雜糧飯。早餐是雞蛋、牛奶煮燕麥片，加芝麻粉。得閒無事，安坐家中，讀書、觀魚、彈琴、唱歌，還有種花養草。應該是非常標準的健康生活，但是，我有個不健康的生活壞習慣，就是不能早睡。

這個壞習慣由童年開始養成，喜歡閱讀，晚晚無心睡眠，家父對子女的學習和生活非常着緊，每晚九點前，就實行「燈火管制」，全屋關燈。有一晚，家父巡房，發覺我不在床上，頓時吃了一驚，他到處找，赫然看見我坐在神枱上，借助微弱的長明燈看小說。

家父不但沒有責罰我，反而讚我乖，從此「奉旨」夜瞓。後來家父去世，家母每天苦口婆心勸我早睡，曾經這樣說：「你晚晚夜瞓，看書看到兩、三點，身體肯定不會好，就算中了狀元，又有甚麼用？」但我還是喜歡晚上的寧靜。我很幸運，找到了一份自己非常有興趣的工作，而且深夜才下班，就這樣開心工作到退休。身體托賴，還算可以。

養生書看多了，聽老中醫告誡多了，總覺得應該調整生理時鐘，「睡不過子」，強迫自己十二點前睡覺，但知易行難，經過長時間努力，才比以前早睡了，我戒遲睡的方法是，關燈、關電視、關手機，默念《心經》，聽柔和的古典音樂，酣然入睡。

方向宇