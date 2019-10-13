美食婷：健康Smoothie都有方程式

我美食婷忠告大家，得閒吃多點健康的水果和蔬菜，有益暢道和吸收各種營養，皮膚都變靚啲，有些人更會用新鮮蔬果製作Smoothie方便吸收各種養分，但有時隨個喜好而用上一些水果製作的Smoothie味道會有點怪，有些人甚至會加糖、糖水或糖漿等非天然糖分調味，令原本健康的飲品變得味道怪兼夾又甜，隨時弄巧成拙。我美食婷就請教尖沙咀一間健康素食專門店主理人Karen，教大家炮製健康又美味Smoothie的美味方程式，學嘢喇喂！

Karen指要炮製出一杯家用版健康Smoothie，最緊要平衡果糖和熱量，利用水果的天然甜味來調校味道，不需另外加糖，更要混合一些富嚼勁及滑溜的水果一齊榨汁，既可以增加口感，又能帶來香滑口感。如有需要，大家亦可加入植物奶和堅果等作製作，她就示範3款健康美味又適合大眾口味的Smoothie。

牛油果香蕉腰果Smoothie

牛油果含不飽和脂肪，本身味道清淡，加入香甜香蕉與營養高的腰果，再以燕麥奶代替水，微甜富奶香。

材料：

牛油果 半個

香蕉 1隻

腰果 8粒

燕麥奶 150毫升

冰 適量

火龍果蘋果檸檬Smoothie

清甜的紅肉火龍果含有果膠和水溶性纖維，加點檸檬可提升水果的鮮味，蘋果則可添加口感。

材料：

紅肉火龍果 半個

蘋果 半個

檸檬 1片

冰 適量

雜莓Smoothie

酸甜有致的士多啤梨和藍莓，蘊含豐富纖維和花青素，加入天然甜味的香蕉來調校味道，配杏仁奶更香。

材料：

士多啤梨 6粒

香蕉 1隻

杏仁奶 150毫升

藍莓 8粒

冰 適量

在製作Smoothie時，Karen指有幾點要留意，「Smoothie最好即打即飲，不要留過夜，因為部分水果易氧化，每次打1杯約350毫升已很足夠，大家亦可按味道和質感來配食物。」在水果配搭方面，她認為橙的獨特性太強，好難和其他水果混搭，不建議使用。