順Phone快遞：賀高達40周年　聯乘手機出動

「男人愛高達，女人唔明白」，縱然模型、精品買到成屋都係，家中老虎嘈到拆天，但一遇新品一樣會重複同樣的錯誤。最近高達迷又多個破財機會，事關OPPO宣布推出Reno Ace高達定制版，藉此紀念《機動戰士Gundam》首播至今40年。全機拎正「拉臣」推出，並以初代「白色惡魔」RX-78-2為原型，塗上標誌性白、藍、紅色，機背加入紅色搶眼條紋、仿機身裝甲暗花及金色高達頭像，非常搶眼！而打開包裝盒，更會找到40周年纪念勳章及盾牌保護殻，設計完全Fans向！

手機的規格亦唔弱，內建S855 Plus處理器、90Hz電競級屏幕、4,800萬像素高清主鏡頭、SuperVOOC快充技術等等。定制版全球限量3萬部，賣3,599人仔，將於10月21日預售，11月11日正式開售。睇番Spec價錢算係抵，唔介意國產品牌的話實在無慮即決，不過小記貪心啲，若然同期有埋「三倍速」MS-06紅渣版，多一個選擇就更加完美了！

其他手機消息：

【S10軟件更新 攝力大爆發！】

【S11規格流出 搭載1億萬像素鏡頭？】