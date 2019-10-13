時裝名牌　發放愛心時尚

最近Ralph Lauren、Michael Kors和Whistles分別與不同慈善機構合作，用時尚來喚起大家善心，消費的同時為慈善出一分力。（互聯網）

時裝並不只懂得賺你錢，當中也不乏善心之士，以下3個品牌最近便與不同慈善機構合作，用時尚來喚起大家善心，消費的同時為慈善出一分力。

對支持國際抗癌工作不遺餘力的美國時裝大師Ralph Lauren，於2000年開始發起Pink Pony企劃，為響應10月國際乳癌關注月，特別推出Pink Pony系列，主打「Live/Love」圖案Tee，每件淺粉紅色Tee的100%銷售收益撥捐Polo Ralph Lauren Foundation的Pink Pony Fund，或國際癌症慈善機構網絡。系列同時帶來經典的圖案Tee、Polo恤、衞衣及褲裝，並以「Love」字、心形圖案和品牌馬球標誌點綴系列，牛仔褸混合刺繡、鏈式線縫及圖案印花等裝飾手法，成為女裝系列的矚目之作。

美國設計大師Michael Kors自2013年開始發起Watch Hunger Stop慈善項目，致力於對抗全球饑餓問題，今年品牌請來奧斯卡女星Lupita Nyong'o加入，並推出「Love」字樣的限量慈善產品，包括Tee及Tote Bag，而當中收益將透過世界糧食計劃署捐贈給需要幫助的兒童。

英國高街品牌Whistles則適逢關懷癌症慈善機構Trekstock成立10周年，攜手推出慈善義賣Tee，並邀得陶瓷藝術家及插畫家姊妹Liv& Dom特別設計這款限量版Tee。設計概念是將一個擺出勝利姿態的女性、Trekstock標誌和一座山的輪廓結合，寄語勇於克服挑戰，藉此發放正面能量。每件Tee售出所得的50元捐贈予Trekstock，為年輕癌症患者籌款。