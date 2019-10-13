72小時播放力！　超人的主題耳機

「銀河唯一的秘密，天際最強人物…」雖然歌仔都有得唱，但細個睇Ultraman，淨係知佢叫光之巨人，個頭似鹹蛋，集集同外星人互抽順便破壞城市，最後「揼波鐘」到心口閃燈再出死光收工。無聊歸無聊，但每集總是坐定睇晒，日本以至香港的粉絲眾多，即使改編成動畫依然大受歡迎。

日本音響品牌Nakamichi最近就與Ultraman聯乘，推出12款特別版無線耳機TW3X，充電盒各印上不同特色圖案，例如超人吉田、十字死光、心口Color Timer、巴魯坦星人及仔仔獸等，全部設有電量指示燈，亮着一刻跟圖案Match到暈，例如十字死光一款就如出招一樣，相當有心思！

充電盒體積為64.2×26×35mm，重44.3g，的骰小巧，輕鬆就可帶出街用。而耳機提供12小連續播放時間，充電盒另內置1,000mAh電池，可為耳機提供5次充電，讓耳機最長可運行72小時，超級長氣！耳機自動連線配對，10米內俱能維持連線狀態，又可以單邊單聲道使用，至啱情侶們一人戴一邊聽歌。

耳機另支援體感操作，快按2下右邊耳機可跳一首歌曲，長按增加或減低音量，快按3下更可啟動語音助手如Siri。而除了聽歌，它還內置了迷你收音咪，免提通話一樣得！