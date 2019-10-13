食物變靚啲　想呃Like要知

雖然薯條的顏色、形狀和味道都沒有分別，但左邊擺放得整整齊齊，一定比現實中的薯條更吸引吧！（互聯網）

打開餐牌見到食物的賣相勁吸引，點知見到真身先發現是另一回事，不過既然落足料炮製就沒有違反商品說明條例，大家亦都無可奈何。其實執靚啲去吸引人也是無可厚非，想知點解其他人影出來的食物特別靚，睇完Youtube：5-Minute Craft VS這段短片就一清二楚。

堅挺蛋糕

各層蛋糕中間放紙皮，然後用剃鬚膏充當忌廉遮蓋，蛋糕便不會扁塌塌。

足料漢堡包

相片中的漢堡包永遠脹卜卜，材料仲多到放唔晒，其實不僅擺放芝士有技巧，也要用牙籤支撐着生菜、番茄等配料，醬汁當然要唧在外面方便大家睇到，真正食得落肚的漢堡包當然會被比下去。

整齊薯條

先在海綿上插滿牙籤，再垂直插好薯條，然後原個海綿放入包裝盒內，薯片自然不會散修修。

熱辣辣美食

想製造熱辣辣出晒煙的效果，只要在食物後面放一小杯乾冰便可。

不溶雪糕

除非室溫好像冰箱咁凍，否則雪糕很快已溶到面目全非，而雪糕的呃Like相通常都用薯蓉代替，像真度極高但擺足全日都不會溶。

爆汁雞肉

把俗稱「黑鬼油」的太陽油均勻塗滿雞隻，出來的效果便變得色香味俱全。

豐富氣泡

只要把阿士匹靈放入杯內再倒汽水，便會產生源源不絕的氣泡。

頂級葡萄

想影出來的提子粒粒飽滿多汁，只噴水並不足夠，事前還要在提子上掃一層爽身粉，色澤才更吸引。

冰凍飲品

玻璃杯上布滿水氣雖然令人覺得夠冰凍，但矇查查卻看不清楚裏面的材料，其實只要在杯上噴少許油就可以營造類似效果。