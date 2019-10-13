愛情是需要經營的，但當你自認已經對伴侶做足100分時，對方又是否這樣認為呢？會不會其實覺得你做得不好，愛得不夠呢？不如先了解清楚自己是個怎樣的情人先啦！

如果上天讓你和戀人下世再在一起，但得到再續緣分的代價是下世不能再轉生為人，但卻可以選擇成為下列其中一種動物，你會希望和她轉生為甚麼動物呢？

A.一對比翼鳥

B.一對老虎

C.一對黑天鵝

D.一對小海豚

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答案分析

A.鐵漢柔情

性格自我中心的你，有點大男人，喜歡掌握一切，但其實你的強烈佔有欲和掌控欲，只是因為你太喜歡對方，假若對方因為你的強勢行為表達嚴重不滿，甚至提出分手要求，你便會因此感到不安，流露出軟弱一面，希望挽留對方。

B.內心溫柔

外表看似強勢的你，有種保護弱小的自覺，你認為作為較有能力的一方，就應該要擔起照顧伴侶的責任。雖然你看起來有點惡，但內心其實相當溫柔，只要伴侶向你撒撒嬌，你就很易心軟，答應她的所有要求。

C.佔有欲強

你是自我感覺良好那種人，個性有點高傲的你，常常把自己放在一個較高的位置，要伴侶遷就你，順從你，認為自己願意愛她，是她的榮幸，對方應該要感恩。但其實你也很害怕對方會覺得累而放棄，所以不經不覺要得更多，佔有欲更強。

D.完全奉獻

柔情似水的你，擁有一顆溫柔的心，為了愛你願意全情投入，不計回報地付出，只為讓對方覺得幸福。你會把伴侶照顧得無微不至，甚至寵得她不懂得照顧自己，完全依賴你，因為這讓你覺得很有安全感，不用害怕對方輕易離開你。