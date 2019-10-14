香港第一條道路　點解會變咗明治通？

東京的明治通相信毋須再多介紹，街上百貨公司、店舖林立，是到東京Shopping旅客，絕對不會錯過的行程之一。至於明治通為甚麼會和香港扯上關係，就要由170多年前香港開埠後第一條興建的主要道路──皇后大道講起。

現時全長約5公里的皇后大道（Queen's Road），可分為皇后大道西、皇后大道中及皇后大道東三段，由石塘咀一直延伸至灣仔。話說1841年香港開埠初期，當時的港英政府打算興建一條大馬路連接西營盤至中環，並採用了移山的方式進行，翌年2月，這條全港第一的主要道路正式通車。為紀念當時的英國維多利亞女王，Queen's Road 的意思本來為「女王大道」，不過華人師爺卻將它譯成為「皇后大道」，雖然1890年港英政府曾就路名的意思作出澄清，但中文名卻一直沿用至今。而在香港日治時期，皇后大道更曾被日軍改名為「明治通」，忽然由英女王變成了明治天皇！

作為港島區最主要的道路，皇后大道曾經向東西延長，西面由上環水坑口街伸延至石塘咀卑路乍街，東面則伸延至跑馬地黃泥涌道。60年代尾，德輔道中至灣仔軍器廠街一段的皇后大道東曾經改建，變成了現時的金鐘道（Queensway）。