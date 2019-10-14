征選遊：台灣秋遊　泡得獎金泉

【特約報道】秋風起，除可食臘味，還可去台灣泡溫泉。當地的溫泉酒店遍及北、中、南及東部，泉質種類也繁多，而台灣觀光局每年亦會舉辦「台灣好湯——金泉獎」，為觀光客票選出最優質的溫泉區，獎項從最佳造景美學，到最佳美食都有，大家可按自己的喜好慢慢挑選，泡盡心水好湯。

北部溫泉 山明水秀

台灣每個溫泉區的特色都不一樣，本年度的「金泉獎」正好成了觀光客的泡湯指南，而台灣觀光局駐香港辦事處的施宗泓主任，便為我們介紹了當中的得獎溫泉區：「今年在金泉獎中獲得最佳造景美學獎的新北投溫泉區，是台灣最早的溫泉區，它的泉質為酸性泉，並分為白磺、青磺及鐵磺3 種，很有特色，加上它有非常多的國際酒店進駐，周邊公共建築如北投圖書館、木造的新北投車站等也各具風采，盡顯造景美學，大家除可泡溫泉外，也可到處走走看。」

同在台灣北部的烏來溫泉區，則得到了最佳自然景觀獎，當地山水相映、岩壁陡立，加上有台車、溫泉、瀑布及烏來老街等元素，風光綺麗。而在宜蘭的礁溪溫泉區，就得到了最佳服務獎，事關當地溫泉酒店林立，各具特色，能為觀光客提供更多元化的細緻服務，施主任更補充：「宜蘭礁溪溫泉屬中性溫泉的碳酸氫鈉泉質，色清無味，泡起來非常舒服，又有美容效果。」如此高質，值得大家到訪享受溫泉樂。

獨特黑湯 精彩美食

位於西拉雅國家風景區的關子嶺溫泉亦備受旅客注目，該處溫泉歷史非常悠久，而且當地的溫泉水更特別地呈黑色，施主任解釋：「它是全台灣唯一的泥漿溫泉，泉水攙雜地底的灰黑沙泥，含豐富礦物及硫磺成分，是非常有美容效果的弱鹼性碳酸溫泉。而且關子嶺附近有很多景點包括嶺頂公園、故宮南院等，交通也十分方便，故獲得了最佳友善環境獎項第2 名。」

論到環境優美，不得不提得到了最佳造景美學獎第2 名的苗栗泰安溫泉區，當地早在110 年前就已被原住民發現溫泉，其透明無色的弱鹼性碳酸氫鈉泉泉水，可飲可泡，在依山傍水的溫泉酒店中浸泡，身心皆感療愈。溫泉區除了溫泉，往往亦離不開美食，而在金泉獎得到了最佳美食獎的，就是位於北海岸的金山萬里溫泉區，施主任說：「因該區靠近海邊，所以當地海鮮最為著名，像現撈的萬里蟹及現採的海菜，另外還有不同山珍如金山地瓜，可烹製成豐富的養生料理，大家一定要親身去品嘗。」