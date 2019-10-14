秋遊英倫做啲乜？梗係食大餐啦！

距離約70公里，西南方的Leckford Estate周邊4千公頃一直以農業為主，如今亦是英國連鎖超級市場Waitrose的生產線所在地。（互聯網）

秋高氣爽，最好就是到市郊走走兼吃餐好。來到倫敦，大家可以自駕到離約70公里，西南方的Leckford Estate。那裡是早於1929年由John Spedan Lewis所擁有，周邊4千公頃一直以農業為主，如今亦是英國連鎖超級市場Waitrose的生產線所在地，同時設有一間花園連商店餐廳的專門店，供訪客享用。

內裏以木建築為主的餐廳，是大家享用餐品的地方，其菜式主要是當地及倫敦周邊的農作物和乳類產品，材料新鮮之餘，款式也甚多，如各式蔬菜組成的沙律、鬆軟又脆口的麵包，以及當地牛乳提煉出來的芝士和布甸，再加杯自家製的葡萄汽酒，三五知己一起開餐，可說一樂也。

至於想買點東西的，店內所賣的各式水果、蔬菜和芝士都是當地生產保證新鮮，加上一些專為佈置庭園的園藝用品，以及戶外的種滿各式時令花卉的植物庭園，吃飽後散步輕鬆寫意。

未能抽身去英國的朋友，10月15日起位於金鐘太古廣場（Pacific Place）的國際美食購物廣場，已重修的GREAT Food Hall，會分為熟食區（Take-Away Zone）、鮮薈區（Fresh-Take-Home Zone）和美饌區（FMCG Zone），當中不乏選用來自英國Waitrose的材料和食品，想試試的朋友，不要錯過啊！

The Waitrose farm Leckford Estate

營業時間：9:00am~5:30pm（星期一至六）、10:00am~4:00pm（星期日）

地址：The Farm Shop, Longstock Park Nursery, Stockbridge, Hampshire, SO20 6EH