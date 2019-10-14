三界五行：腎好肝好　耳聰目明

中西醫學都認為捱夜會傷身，我們應該感恩那些為我們默默付出，捱夜通宵服務的人。

年輕時捱夜，或習慣了捱夜，影響可能並不太大，因為生理時鐘可以自我調節，醫院的醫生護士也需要上夜班的。但上了年紀，退休了，不論以前從事甚麼職業，不再因工作而需要捱夜，就應該避免捱夜。年紀大，視力和聽覺都有不同程度的退化。我們讚美人聰明，其實說的就是「耳聰目明」，耳聽八方，眼觀六路。腎開竅於耳，肝開竅於眼，腎虛肝火盛，「耳又聾，眼又矇」，這就是中醫養生的道理，腎乃水之源，肝乃血之本，腎水與肝血不協調，在《易經》是「火水未濟」卦，身體不會好。

如果捱夜，再加上又煙又酒，大飲大食，更加傷身。所以中醫養生有這句話，藥補不如睡補。優質的睡眠，不但可以令致命的殺手病「來得遲」，而且還可以「老得慢」，很多長者，八、九十歲了，仍然行得、走得、食得、瞓得、屙得（大小便順暢）、玩得（與孫輩玩耍、旅遊、唱歌、耍太極，游泳、跳舞、打麻雀、養寵物、種花草）。

更令人羨慕的是，這些平時無病無痛的老人家，很多都可能在家中睡覺的時候，一睡不醒，「去得快」，不用捱，真的是「悄悄的我走了，不帶走一片雲彩」，也就是俗語所講的「好死」。古時詛咒別人，又或者自己發毒誓：「不得好死」，其實真的是很狠的話。

方向宇