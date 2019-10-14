靈感煮意【如何將黑芝麻加入麵糰】黑芝麻吐司

2019年10月14日 16:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    黑芝麻吐司（作者提供）
    見不少人做黑芝麻烘焙製品，都會將黑芝麻炒完再磨粉，然後直接加到蛋糕漿或麵包糰當中，其實這個做法會破壞製成品。芝麻在炒過後雖然會香一點，但亦會被烘乾，換言之，變得十分吸水，繼而把麵糰中的水分、和焗好後留在麵包中的蒸氣都完全抽乾，最後令烘焙製品不軟熟、不濕潤、甚至變得又乾又脆。今集的《靈感煮意》，我寫了一個「黑芝麻吐司」食譜，配合處理黑芝麻的新做法，做出軟熟的麵包！至於我用了甚麼方法去減弱黑芝麻吸水？立即上東網生活收看這一集啦，做了記得拍照給我欣賞啊！
    靈山小貼士
    全脂牛奶所需分量︰將已煮好的芝麻用磅量出克數，再加牛奶直至得出170克。
    材料
    黑芝麻粉　40克
    蜜糖　　　40克
    水　　　　90克
    全脂牛奶　參考靈山小貼士
    淡味油　　25克
    雞蛋　　　30克
    中筋麵粉　200克
    酵母　　　1茶匙
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
    個人網站︰http://lively.com.hk
    Facebook︰http://www.facebook.com/lively.com.hk/
    Instagram︰lively.com.hk