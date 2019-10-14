靈感煮意【如何將黑芝麻加入麵糰】黑芝麻吐司

見不少人做黑芝麻烘焙製品，都會將黑芝麻炒完再磨粉，然後直接加到蛋糕漿或麵包糰當中，其實這個做法會破壞製成品。芝麻在炒過後雖然會香一點，但亦會被烘乾，換言之，變得十分吸水，繼而把麵糰中的水分、和焗好後留在麵包中的蒸氣都完全抽乾，最後令烘焙製品不軟熟、不濕潤、甚至變得又乾又脆。今集的《靈感煮意》，我寫了一個「黑芝麻吐司」食譜，配合處理黑芝麻的新做法，做出軟熟的麵包！至於我用了甚麼方法去減弱黑芝麻吸水？立即上東網生活收看這一集啦，做了記得拍照給我欣賞啊！

靈山小貼士

全脂牛奶所需分量︰將已煮好的芝麻用磅量出克數，再加牛奶直至得出170克。

材料

黑芝麻粉 40克

蜜糖 40克

水 90克

全脂牛奶 參考靈山小貼士

淡味油 25克

雞蛋 30克

中筋麵粉 200克

酵母 1茶匙

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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