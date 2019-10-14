聯乘系列　融入土耳其民族色彩

由Bunyamin Aydin於2011年所創立的土耳其服裝品牌LES BENJAMINS，設計風格恰如品牌紮根之地伊斯坦布爾橫跨歐亞的獨特地理位置，擅長將不同文化背景結合現代潮流元素打造設計，令品牌迅速成為新世代注目街牌之一。

向來愛與不同潮流品牌聯名合作炮製驚喜的PUMA，今季就再次邀請LES BENJAMINS展開第二季合作企劃，系列單品設計以遠足為靈感，並採用數碼印花及工藝面料打造融合了街頭潮流及戶外功能的設計。

LES BENJAMINS x PUMA聯名系列分別有Cell Alien、RS-X Mid、Storm及Thunder Disc四個鞋款登場，設計延續上季聯名系列所採用散發東方色彩的地氈圖案印花，用上橡膠物料及網面勾勒出流暢利落的外觀輪廓，並於鞋舌位置加入橡膠徽章及織帶細節點綴。此外，系列亦有推出各款服飾、配飾及袋款等等，設計亦貫徹採用對比鮮明的細節及地氈圖案印花， 將LES BENJAMINS獨特美學套用到系列各款單品之上。