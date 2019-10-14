本日日本：城市獵人「孟波」　下月重振雄風

80年代日本漫畫《城市獵人》，主角冴羽獠（孟波）與惠香，絕對是港日動漫迷的集體回憶，但計落今年孟波都應該近60歲，幸好漫畫人物長春不老，今年《城市獵人》在日本更有重振雄風之勢！繼今年2月新製作的《劇場版城市獵人》動畫在日本上映後，如今「2019年/2020年 劇場版城市獵人PRIVATE EXHIBITION」亦已確定先後會在東京（11月）及大阪（明年1月）舉行，據知展覽內容包括有《劇場版城市獵人》動畫的大量原始畫作、藝術品及相關材料，場中還有特別為攝影而設的場景，展覽目的大概是為《劇場版城市獵人》影碟推出作宣傳。

另外早前《城市獵人》被法國拍成真人電影版《City Hunter》，亦將在11月29日於日本地區正式上映，其水準連原作者北条司都給好評，官方為給大家「重尋回憶」，更找來了日本動畫配音聲優班底配上日語對白製作「Deluxe配音版」，相信忠粉必百分百感動。

2019 / 2020 劇場版城市獵人 PRIVATE EXHIBITION （東京 / 大阪）

東京會場：LUMINE ZERO（東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目24番55号 NEWoMan Shinjuku 5F）

日期：2019年11月1日-11月6日

大阪会場：阿倍野Harukas近鐵總店翼館4樓2樓

日期：2020年1月9日-1月20日

門票：2,000日圓（約HK$148）/含限定商品4,000日圓（約HK$296）