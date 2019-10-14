開箱男：音頻太陽眼鏡　遮光聽歌AR語音三合一

如果你有睇《蜘蛛俠：決戰千里》，必定對戲中Iron Man送給Peter Parker的智能眼鏡E.D.I.T.H.留下深刻印像，大家都是否都想擁有一副呢？Bose最近就推出該廠首副音頻太陽眼鏡Bose眼鏡，驟眼睇是普通不過的太陽眼鏡，但其實支援A2DP藍牙傳音播歌，在鏡架兩旁均藏有微型發聲單元，能簡單連接手機播歌，不用下下佩戴耳機都能聽歌，同時支援AR語音功能，透過眼鏡內置的九軸運動感測器及手機的GPS功能，配合相應的手機App，可利用語音告知用家現在位置或用來玩手遊，將遮光、聽歌及AR語音三合一。

雖然Bose眼鏡兼備播歌及AR語音功能，但仍保持輕巧，重量只有45g，鏡片能阻擋高達99%的UVA/UVB紫外線，用家更能額外配置銀面偏光鏡片，及即將上市的漸變藍鏡片，靈活性極強，而且支援IPX2防滴水認證，一般使用沾上汗水都不會損壞。此外，支援藍牙傳音播歌及免提通話，眼鏡能自行搜尋及連接已有記錄的手機播歌，節省不少連接上的麻煩。電池續航力方面，充電2小時，即支援3.5小時連續播歌，而且眼鏡上設有多功能掣，能在播歌時簡單控制播放、暫停及選曲，用家亦能透過手機App《Bose Connect》來為眼鏡進行更細緻的設定，如語音引導、引導語言等等。