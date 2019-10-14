Avengers Assemble！HT肥雷神終於收訂

《復仇者聯盟4：終局之戰》雖然已落畫兼出埋藍光碟，但相關產品依然長賣長有，當中包括一系列Figure玩具。Hot Toys自電影上映前已開始推出專屬1:6人偶，但元祖6小強一直欠了肥雷神及變形俠醫，等了又等，官方最近終於接受預訂，玩家終於可來次Avengers Assemble！

肥雷神最大特色當然是肥，這方面HT特別嚴選布料及精心製作出一套符合雷神身形的黑色戰服，腹部微微隆起，並設有六個LED發光位置及雷電效果組件，模擬雷神釋放能量時裝甲發出電光的神武狀態。頭雕雙眼於UV燈光照射下可激活出「亮眼」效果，而一頭啡色長髮、濃密編成麻花辮的落腮鬍這裏也忠實還原，當然植髮的話視覺上會更為神似。武器有Stormbreaker及Mjolnir雷霆戰錘，同樣內置LED發光功能，影相好有Feel！

至於變形俠醫則有39.5cm之高，具逾20個可動關節。素體以綠色軟身包膠製作，高大的骨架有着分明的肌肉綫條，並如實身穿一套以灰色及紫色為主的貼身衣，上方以壓紋和滴膠技術呈現各項細節。頭雕師打造出一個具有認真嚴肅表情的真人頭雕，並配有眼鏡及平板電腦，一副Professor Hulk模樣，惟神唔神似就見仁見智！配件反而是最大亮點，事關Nano Gauntlet依足比例打造，並分為可動手指及彈指造型兩款，各配有6個發光無限寶石，比之前出過的同比例鎖匙扣要精美得多！

Toy Hunters及Secret Base會員可由即日至10月17日（星期四）優先預訂，公開預訂則由11月1日（星期五）起開始。兩款Figure約2021年第1至第2季派貨。