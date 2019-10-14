日本JR每月跌近600耳機　專家教你點解決

真無線耳機愈出愈平，而且不少人嫌戴傳統有線耳機出街聽歌，會被耳機線纏繞超麻煩，真無線藍牙耳機會是更佳選擇，所以出街見愈來愈多人戴真無線耳機，但真無線耳機熱潮在日本卻引起社會問題，早前JR西日本就發出公告，表示真無線耳機跌落事件愈來愈嚴重，單是8月已經有587單耳機跌落事件，耳機跌落遺失本來只是金錢損失，但竟然有人冒險走落路軌撿耳機，影響到個人及列車安全，令JR站長大為頭痛。

一般人之所以將真無線耳機跌落，主要原因不外乎是佩戴及除下時不小心跌了，亦有因為多汗或耳機大細根本不適合。小記就邀請了耳機專家Cato，提供真無線耳機防跌貼士。Cato表示:「首先是買真無線耳機時，一定要試戴，最好戴著跳兩跳跑兩步來測試穩定性，如果附設有不同大細及質料的耳塞，就能配合不同耳型的朋友，令跌出來的機會大減，一些運動型真無線耳機會附設有耳掛，戴起上來就更會更穩陣，就算跟機沒附設耳掛，市場上亦有一些第三廠推出，專為真無線而設的耳掛，不妨買來增加穩定性。此外，有些人天生耳洞較細，難以找到戴得貼服的真無線耳機，這樣就可能要退而求其之，而選擇較穩陣的掛耳式或掛頸式的藍牙耳機了。