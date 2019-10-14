【深夜字聊】手作玩法多　不妨諗一個

有個體貼嘅女友真係超正呀！事關有位女網民為咗令男友暢快，不但樂意為對方玩手作仔，仲要諗出勁多嘅花臣，等對方可以有新鮮感體驗。佢話：「我個人其實對床上玩意嘅興趣麻麻，反而喺為男友手作仔過程中，見到佢個High樣而搵到樂趣。喺我手作技術進化嘅過程中，我發現如果用唔同嘅動作，可以令佢玩得愈嚟愈High。我最鍾意從後攬住佢，然後對住塊鏡嚟同佢進行手部動作，好處係我可以睇到佢個樣。其實仲有唔少動作可以分享嘅，有機會再同大家講吓。」

網友神回應：

博士：嘩！試問邊估得到竟然有女仔肯喺男友手作上咁花心思。你男友真係幸福到爆呀！

NC：我最討厭就係幫男友手作㗎喇，每次都要成十幾分鐘以上，搞到我對手又痠又痛，最嬲就係佢仲嫌我動作粗魯，結果早幾日我送咗個杯杯畀佢自己玩，哈。

Danny：你哋真係Perfect Match呀！一個鍾意被手作，另一個又肯花心思喺手作上，至緊要係你一啲都唔會嫌攰又嫌煩，呢種絕頂女友有冇得介紹畀我呀？

加西亞：你又會有咁多創意嘅，你啲靈感喺邊度嚟㗎？我都想教吓女友唔好只係識得一招。雖然係咁，但其實佢都好有情趣嘅，只係對手作仔嘅興趣超麻麻。