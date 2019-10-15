香港估估吓：顏值最高的狗狗放風公園？

香港有不少愛動物之人，如果是飼養狗狗的狗家長，趁着秋高氣爽，最開心當然是帶着愛寵一起去玩，誠意給大家介紹環境優美的山頂公園，它是康文署「寵物共享公園」試驗計劃之一的公園，代表公園可開放給市民攜同寵物入內，目的「讓不同的使用者能在共融環境下使用公園設施「攞正牌呀！

山頂公園，顧名思議位處山頂，而香港人口中的「山頂」，當然是太平山山頂，不過要去山頂公園，先要在山頂廣場起步，然後沿柯士甸山道往上行，中途會先到達柯士甸山遊樂場，雖說是遊樂場，但該處卻有一個出名漂亮、值得打卡的熱點歐陸式噴水池，旁邊還有一大片草地，以及維多利亞式小涼亭，而另一邊就是兒童遊樂場，見到這片草地，已經急不及待讓狗狗放電？跑一會兒好了，因為向上走約半小時，會看到一幢藍白色的守衞室，再走多幾步，就是山頂公園了。

何以山長水遠要帶着愛犬一探山頂公園？只因這裏的氛圍透現維多利亞風格，而且有偌大的草坪，適合狗狗全程跑跳，而呈幾何圖案的花圃、多個設計各具特色的小涼亭，全部構建成一幅美麗的畫面，只因公園曾是舊總督的山頂別墅，別墅最初由第6任港督麥當奴興建，期間經過第11任港督羅便臣與第12任港督卜力重建，及至二次大戰結束後，因日久失修而拆缷，只保留了別墅的守衞室，現時已被列為法定古蹟。作為昔日港督的別墅所在，這裏曾築有一幢維多利亞式建築風格的別墅，如今已成了歷史，公園於2011年翻新，索性以英國19世紀維多利亞時代為主題，重現點點舊英倫韻味。

地址：柯士甸山道40號對面