【澳門覓食】隱藏在十月初五的美食

據說這是全澳門最古老且第一間有冷氣的冰室，它有五十多年的歷史，深受澳門當地人的喜愛。冰室每日都有很多老街坊去光顧，店員和顧客已是相當熟悉，閒話家常仍是常態。冰室門口有一間報紙檔，買份報紙，進來點上一份剛剛出爐的餐點，相當愜意，來「南屏雅敘」坐一坐仿佛是他們生活的一部分。

冰室最出名的其中一種食物是每天都會新鮮出爐的蛋摙和麵包，熱辣辣、香噴噴的蛋摓，配上一杯絲滑的奶茶簡直是絕配。無論是街坊還是遊客，都會專程來這裡等上一等，就是為了能吃到剛出爐的精品。即使只是路過沒時間逗留也沒關係，門口有一個位置可以讓你把麵包買走。

如果蛋摓吸引不到你的話沒關係，那以它們店命名的三文治和公仔麵就是它們另一個最大的特色。餐單上的「南屏」指的叉燒、火腿和雞蛋，滿滿的一口滿足了你三個願望。如果嫌味道太多、太複雜，那麼叉燒蛋治也是它們的招牌。「南屏雅敘」食物選擇還有很多，或許你能找到另一個專屬於你的招牌菜。

地點：澳門新馬路十月初五街85-85A號地下

電話：(853) 28922267

營業時間：6:30~18:30