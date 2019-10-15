減肥救星：愈飲愈瘦嘅啤酒！！

不少人都喜歡在空閒的時候喝上一杯放鬆放鬆，但是又害怕喝太多會有「啤酒肚」，影響身材，對啤酒可算是愛恨交纏。日本麒麟啤酒為了解決這個問題，花了10年以上的時間研發了「熟成啤酒花萃取」技術，當中的熟成啤酒花苦味酸成分既不超出苦味在飲品中的合適佔比，又能達到幫助減少腹部脂肪的功效。於是減肥福星「KIRIN BODY FREE」就此誕生了。

「KIRIN BODY FREE」 強調可以減少腹部的脂肪，而且是0酒精、0卡路里、0糖分和含有膳食纖維。麒麟在推出「KIRIN BODY FREE」前找來了200位BMI超過25的成年男女來做實驗，記錄他們以一天一瓶的頻率連續喝12周後的變化，結果證明了被測試者的腹部脂肪確實有所減少，結果公布後反應熱烈，很多人表示很想一試。

「KIRIN BODY FREE」有着與啤酒相近的味道和飲用感，但卻比正常啤酒更健康。無論是對酒精過敏者、酒量不好者還是擔心身材的啤酒愛好者，這款減脂啤酒都很適合你。「KIRIN BODY FREE」於今日（10月15日）正式推出，要去日本的朋友快去嘗嘗鮮吧。