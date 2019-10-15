三界五行：老夫老妻　以和為貴

老人家養生，以人際而論，要過三個關，一是自己，二是配偶，三是子女。自己識養生，還要懂得與配偶、子女相處，不可以「獨善其身」，孤獨終老的。

少年夫妻老來伴；執子之手，與子偕老；話雖然這樣說，但現實生活中，兩口子白頭到老都一直相敬如賓，是很難得的事，或多或少，都有囉嗦，甚至爭拗，當然，一些大是大非問題，原則問題，啞忍下去，不但對家庭沒有好處，而啞忍的一方，長此以往，日積月累，身體一定不會好，想養生都幾難。

如果啞忍者的配偶，行差踏錯，賭博飲酒，好逸惡勞，或甚至在外邊有第三者，與其啞忍，不如事情在萌芽狀態，就好言相勸，甚至據理力爭，既救了對方，也救了自己。

不過，大部分的夫妻爭吵，都是一些雞毛蒜皮，芝麻綠豆的小事，例如，老公擠牙膏不由底部擠起，老婆接孩子放學與其他家長多講兩句……習慣成自然，夫妻變了一對黑天鵝，日又哦，夜又哦，年輕時候可能當是一種情趣，耍花槍，但是年紀大了，繼續如此，啞忍的一方會受氣，如果不啞忍，出言反駁，就會動了真氣，都是傷身體的。所以，家和萬事興，用讚美代替挑剔，無傷大雅的小事，就糊糊塗塗，當作看不見，聽不見算了，而且完全不放在心中。

方向宇