今晚食乜：紅甜椒變醬汁　撈麵一流

每次吃意粉，雖然非常喜愛香濃醬汁，但有時又怕太油太膩，IG@cleaneatz就教大家製作清新微甜的紅椒醬作配搭。先將原個紅椒烤焗，中途加入洋葱和蒜頭烤至軟腍，然後將烤好的蔬菜去皮，紅甜椒想口感更佳，就記得要去籽。之後將腰果、油浸番茄乾和營養酵母、意粉水等材料一同攪拌成醬汁。將醬汁煮熱後加入烚熟的意粉或其他麵條拌勻便可食用，想層次更豐富，可按個人喜好加入香草、果仁碎等，想加點辛辣滋味的則可以灑點辣椒粉，拌勻一起吃，質感Creamy，食晒成碟都唔覺膩。

材料：

紅甜椒 4個

洋葱 1個

蒜 4瓣

腰果 50克

意粉 400克

杏仁奶 250毫升

混合香草 1湯匙

油浸茄乾 50克

醋 1茶匙

營養酵母 3湯匙

鹽 少許

胡椒 少許

羅勒碎 少許

做法：

1.紅甜椒攝氏230度焗15分鐘；意粉烚熟。

2.洋葱切4件，和蒜頭一同放入已烤焗的紅甜椒內，攝氏230度再焗15分鐘。

3.紅甜椒去皮去核，和洋葱、蒜頭、腰果、油浸番茄乾、營養酵母、混合香草、250毫升意粉水、杏仁奶、鹽、胡椒攪拌成醬汁。

4.醬汁煮熱，倒入意粉拌勻，上碟後加羅勒碎、腰果碎、辣椒粉作裝飾。