【粉絲必搶】發聲發光1：7「高達頭」眼鏡盒

今年係日本人氣動畫《機動戰士GUNDAM》誕生40周年，相信高達迷都一早預計到一定會有好多限定單品鋪天蓋地推出，不出所料，年初就已經率先有UNIQLO UT及CASIO G-SHOCK分別打造了12款聯名Print Tee及4款聯名腕錶，兩者官方定價尚算親民，相信不少GUNDAM Fans已經入手成為囊中物。如果你自問對於高達的忠誠度爆燈兼且唔介意等多兩個月左右的話，於來年一月正式推出的《機動戰士GUNDAM》x OWNDAYS聯名系列絕對值得你All In全套入手！

對於喜愛遊日的讀者，應該對OWNDAYS呢個日本眼鏡品牌唔會陌生，於日本國內已經坐擁過百間專門店，去年七月首度進軍香港至今亦已經發展至有10間專門店，價錢及質量同樣相當有優勢，而且品牌亦不時與日本潮流品牌包括：ROEN及MOBSTYLES聯名合作保持人氣。今回趁着《機動戰士GUNDAM》開播40周年呢個大日子，OWNDAYS就出手與其合力推出共有4款聯名眼鏡的別注系列，鏡款設計以RX-78-2元祖高達、MS-06S紅彗星馬沙專用渣古II、MS-06量產型渣古II及MS-09大魔為靈感，分別將對應的色調組合運用到堅固輕巧的不銹鋼鏡框之上，可以減輕長時間佩戴眼鏡的疲倦感，鏡臂內側亦有刻上各款機動戰士的專有型號及「GUNDAM」字樣，而鏡臂末端亦有「聯邦軍」及「自護軍」標誌點綴，同時4款眼鏡亦一樣附送磁石設計的SNAP LENS太陽鏡片，可以讓你方便快捷替換成視光或太陽眼鏡，千頭可以買到「兩副」眼鏡仲要有高達聯名，仲唔抵到爛？

但對於喜歡追求砌高達模型時所帶來的機械感，上述4款聯名眼鏡其實都只算是「配菜」，因為真正「主菜」其實就是與眼鏡同步推出的眼鏡盒，因為眼鏡盒設計是以57塊精緻零件組成1：7比例的RX-78-2 GUNDAM頭部，分別於眼睛、兩側及背面位置可以收納共6副眼鏡，當揭起「V」字天線時，眼睛部分便會彈出收納位置以便放置眼鏡，將天線蓋下更會發出音效及光芒（需用電池），設計相當霸氣。《機動戰士GUNDAM》x OWNDAYS聯名眼鏡系列及眼鏡盒同樣於下年一月先正式推出，想入手眼鏡盒就要於一月指定日子在指定分店購買3副或以上眼鏡方可訂購，由於推出數量有限，高達迷唔想錯過就記得自己睇實OWNDAYS Facebook帳戶，所有預訂時間、程序及詳情將會於稍後時間正式公布。