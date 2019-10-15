大健事：時令湯水潤一潤

天氣開始入秋，係時候飲些滋潤湯水喇！坊間有不少網上平台如「當中藥哥遇上湯姐時」，由一對擅長中藥湯水養生的夫婦教人煲靚湯，以下介紹4款時令的滋潤湯水。

想滋潤，大家都會想到雪耳。而黃耳，大家又聽過未？黃耳是雪耳的一種，肉質較厚，但滋潤及營養價值比雪耳為高。猴頭菇食用藥用價值甚高，具健脾、養胃、安神、滋補等功效，特別適合腸胃不好的人士。海竹頭亦是一種補而不燥的食材。秋風起，最啱食栗子。除直接進食外，亦可用來煲湯。如果找不到新鮮栗子，可用栗子乾，它具有健脾養胃之效。

有否覺得飯後甜品比正餐重要？雪蓮子及桃膠是平民養顏恩物，因為雪蓮子含有豐富的膠原蛋白，有助保養皮膚。至於桃膠，是桃樹的天然分泌物，會在樹上結成琥珀色晶體，蘊含豐富植物膠原。

【時令滋潤食譜介紹】

黃耳木瓜湯

材料：

黃耳 1両

南北杏 1両

白蓮子 1両

無花果 1両

木瓜 1個

可以煲齋湯或加瘦肉1斤

煮法：

1.先將木瓜去皮去核後，切成小塊，備用。

2.將全部材料用清水洗淨，如要加入瘦肉要先汆水，備用。

3.鍋內放入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中，先用大火煮沸後轉中慢火煲1小時。

4.最後加入適量食鹽調味，即可享用。

功效：滋陰潤肺，清心止渴

猴頭菇海竹頭湯

材料：

猴頭菇 2両

海竹頭 1両

制茨實 1両

脫水淮山 1両

蜜棗 4粒

可以煲齋湯或加瘦肉1斤

煮法：

1.先將猴頭菇用清水浸泡20分鐘後，洗淨備用。

2.將其他材料用清水洗淨，如要加入瘦肉，請先汆水備用。

3.鍋內放入2,000毫升水，將全部材料放入鍋內煲1個半鐘後，即可享用。

功效：養陰生津，健脾胃，助消化

栗子乾核桃腰果湯

材料：

栗子乾 2両

核桃1 両

腰果 2両

玉竹 1両

龍王杏 1両

百合 1両

椰棗 6粒

可以煲齋湯或加瘦肉1斤

煮法：

1.將全部材料用清水洗淨，如要加入瘦肉要先汆水備用。

2.鍋內放入2,000毫升水，將全部材料放入鍋內煲1小時後，即可享用。

功效：清潤除燥，補腰腎

雪蓮子桃膠貢棗糖水

材料：

雪蓮子 1両

桃膠 半両

貢棗10粒

冰糖適量

煮法：

1.先將雪蓮子、桃膠用清水浸泡6小時後，洗淨備用。

2.鍋中放入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用大火煮沸後，轉中慢火煲40分鐘，即可享用。

功效：減肥，養顏美容，平民恩物