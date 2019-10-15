本日日本：回憶返晒嚟！富士「平成月九」海報展！

講到平成年代的日劇，相信不少人第一時間會諗起富士電視台的「月九」，由《悠長假期》、《同一屋簷下》到《HERO》，每一套都盛載無數人的青春回憶。即使踏入令和年代，《監察醫朝顏》收視依然硬淨，相信可見的將來，「月九劇」還會繼續陪伴大家度過無數個星期一。

富士電視台為慶祝60周年，在總部的「富士電視台 Gallary」舉行了「月9劇海報展」（開局60周年記念！フジテレビ平成月9ドラマ大ポスター展），可說是平成月9的大合集！除了集齊平成年代122套月9劇（原來有咁多！）的海報之外，大家還可以在會場看到《101次求婚》等劇集的片頭，還有《同一屋簷下》的經典場景，還有各劇的道具和劇本等，當然還有今季月9劇《夏洛克_未敘之章》的VR體驗區。最重要是場地入場還要免費，想好好緬懷日劇的難忘時光，大家便不要錯過了！

地址：東京都港區台場2-4-8 富士電視台總公司5樓「富士電視台 Gallary」

開放日期：即日至2020年1月