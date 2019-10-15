食得嘅飲管　唔怕浪費

近年來，溫室效應日益嚴重，堆填區亦漸漸飽和，人們紛紛開始注重環保，垃圾分類、膠袋徵費等措施逐漸推出。人們開始養成自備環保袋的習慣，最近不少餐廳加入「走飲管」的行列，不主動向顧客提供飲管，或者改為容易被分解的紙飲管，但紙飲管仍需至少一個月才能分解，而「走飲管」亦不是人人能習慣，這些都不是長遠之計。

近日意大利生產商Stroodles推出了意粉飲管，無味而且可以食用，聲稱只需短短一日便可分解，引起了網上熱論。意粉飲管採用小麥和水混合而成，本身並無味道，因此使用後亦不怕會改變飲品原有的味道，安全又環保。

Stroodles發言人稱這款飲管放在凍飲一小時都不會變形，但不建議用在熱飲上，以免意粉飲管因受熱變軟而成為普通意粉。意粉飲管的概念不是第一次出現在人們的眼前，意大利商家把握了商機，不知是否能成功。目前這款意粉飲管以12支/3.49英鎊（約HK$34）出售，另有25支/4.99英鎊（約HK$48）、50支/8.99英鎊（約HK$86）和100支/12.99英鎊（約HK$125）的包裝，有意嘗鮮的朋友可到官網購買。