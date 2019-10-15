生活夜校：港鐵的Logo代表甚麼？

近期成為新聞焦點的港鐵，今年剛好踏入40周年，回想當年通車之時，大家都非常興奮，覺得香港終於成為現代化城市了。

多年來，無論是地鐵或今天的港鐵，Logo都沒有太大的改變，上下兩條弧線，中間的垂直線相連，雖然簡單，但卻甚有意思，兩條弧線代表九龍半島及香港島，而中間的垂直線就代表地下鐵路，意思就是地鐵把九龍及港島兩個市區連接起來，讓市民暢通無阻往返兩地，要知道，1979年之時，只有一條海底隧道（紅隧），要過海一點也不容易，而地鐵的出現，便改變了這種情況！

此外，地鐵的Logo也令人聯想到樹木，因為鐵路網絡向多方面伸展，正如樹木的葉和根都是向外發展，有「四通八達」之意。

當地鐵於2001年改稱「地鐵」時，公司為了轉換形象，把原來白底紅色Logo改為紅底白Logo，其他的變化不大。

順帶一提，昔日的九廣鐵路，標誌是由兩個箭咀結合而成，有互通南北，打通東西的意思，與地鐵標誌有異曲同功之妙。

只可惜，到了今天，即使有了港鐵，有時想過海也並不容易，即使鐵路網絡不斷拓展，但大家都發現有時會寸步難行……甚麼「四通八達」、「打通東西南北」，都變成笑話了。