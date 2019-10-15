【深夜字聊】過度DIY　冇晒Feel點算好？

Q：本人19歲，男性，最近第一次與女性交歡，也就是破處的階段。但是在進入的過程，我覺得並不刺激，使得我在持續進行時，不能完全勃起，無法繼續下去，可是第一次不是應該因為緊張而敏感嗎？我自己動手「DIY」已經有6至7年，有時每天一次，有時2至3天一次，偶爾一天會3次。我知道有點過度自慰，那麼如我改掉習慣，能找回性愛的樂趣嗎？又擔心可能一開始能堅持一下，之後可能會鬆懈，請問有方法改善問題嗎？

阿凱

A：因長年累月過度自慰，導致初次性交無感，因而糟蹋了人生第一次的寶貴經驗，實屬可惜。

以青瓜與香蕉作比喻，年輕男性理應勃起堅硬如青瓜，且能「由頭帶到尾」。閣下正好處於血氣方剛的年齡，卻發現自己在性愛過程中「舉而不堅」，性愛中途陰莖由一根青瓜軟化為稔熟的香蕉，結果不能射精完事。肇因是陰莖充血量中途消退，引發出掃興和尷尬情況。由於是首度性交，勉強還可推說是性經驗不足，但假若日後繼續頻密發生，非但難再以找藉口，亦肯定干擾到伴侶性趣，並會打擊男士的性自信。

閣下有頻密自慰的習慣，所導致的現況稱為認知性「無感」，它是一種腦袋和身體反應之間的條件反射，通常與向來的錯誤自慰方法有關，常見是男性習慣以手或性用品過度擠壓陰莖，次數頻密且每次都強力擠壓陰莖至快速射精，日積月累下來即會導致男性在認知方面產生不良慣性，變相訓練了陰莖必須透過強力擠壓才能維持亢奮，因陰道交未能產生該等強力擠壓，刺激度不足之下，陰莖迅速軟掉。

首先閣下要暫停自慰，一來可養精蓄銳，集中精力和性慾在性愛方面，濃烈的性愛慾望可增強陰莖充血度；二來可沖淡腦袋已儲存的錯誤性刺激訊息，調整官能感覺和身體認知，重拾和適應陰道交的性快感，漸漸回復適應較溫和的刺激度。男性必先嚴格自律，在一段時間內暫停自慰，主要靠定力，若怕自己難堅持，可先嘗試停止自慰10至14天，製訂較短期禁慾時間表則容易達成。之後若有機會進行性行為，恢復性感覺，即可體會短期禁慾之成效。長遠而言便是改變自慰次數和力度，切忌大力和快速操弄陰莖至射精。觀看謎片方面，日後靠着外來官能刺激不是大問題，現刻主要還是休養生息，性感覺才會重來。

李偉儀