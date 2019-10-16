【家樂事】舒適藍調　散發海洋風

一色主調能凸顯家居鮮明的風格，為屋主打造出理想家居的氛圍。就像以下的單位，以藍色為布置主調，屋內可找到多幅不同深淺的藍色牆身，明確訂立海洋風的室內格調，同時設計師善用間隔上的優點，規劃出空間感十足的設計，塑造柔和舒適的環境。

【善用牆身 儲物位增】

呂字廳是香港常見的家居間隔，其缺點是設計固定而不易變動，但勝在牆身數目相對較多，為了凸顯這優點，Pixel Interior Design室內設計師David運用屋主喜愛的湖水藍色作為客飯廳牆身色調，輕易帶來清新佻脫的氛圍之餘，視覺上使廳堂空間感更大。同時，由於不能改變室內間隔，設計師特意善用牆身、訂造多面入牆櫃，慳位之餘又大增儲物空間，以玄關為例，黑白的入牆櫃，白色的作為鞋櫃，而黑色的雜物櫃櫃門則使用黑板物料，讓屋主孩子可以在此塗鴉，實用度大增。

【修補缺點 心思處處】

客廳是一家人長時間共聚的生活空間，故設計師把客飯廳僅有的一扇窗戶保留在客廳，讓溫煦的自然光可以引到此處，帶來生氣。反觀飯廳，由於沒有窗戶使室內光線較暗，為了修補沒有自然光的缺點，設計師巧妙地揀選淺色家具，如淡色系木製餐桌、白色飾物櫃、鮮黃色吊燈等，加強感光度，令此區域看起來光猛一點。

此外，設計師深明孩子天性好動，所以設計家居時亦以安全為先，特別把牆角修圓處理，並精選一些圓邊的家具，如客廳的白色茶几，藉以減低他們受傷的機會，切合孩子成長的需要。

單位資料

屋苑：樂軒臺

面積：580平方呎

間隔：3房兩廳

裝修費：約43萬港元