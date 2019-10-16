【大受歡迎】再度加推　茲曼尼GIORMANI x 芝麻街聯乘系列!!

【特約報道】繼上回推出的「芝麻街50周年限量聯乘禮品」大受歡迎後，今個十月再度緊接加推第二回「茲曼尼 GIORMANI x 芝麻街」聯乘系列，與經典芝麻街卡通角色Cookie Monster、Elmo以及Big Bird紛紛歡聚，為大家帶來更多開心驚喜。芝麻街是由一間非牟利教育機構「芝麻街工作室」負責推動並以幫助及教育世界各地的小孩為使命，建立及教導小孩正確觀念，成為一個正直善良的好孩子。茲曼尼GIORMANI一直重視兒童發展，藉著今次機會與芝麻街工作室一同攜手合作，透過得意可愛的布公仔力量，宣揚更多正面訊息，為每一位大小朋友散發正能量!

訂購真皮梳化85折 送你「芝麻街50周年限量禮品」

茲曼尼GIORMANI全新推出梳化訂購優惠，由即日起，訂購真皮梳化85折 / 布梳化9折，折實後滿指定金額，即送指定「芝麻街50周年限量禮品」 (價值高達 HK$ 4,152)。一眾經典卡通角色齊齊融入家中，化身成為得意抱枕以及儲物腳踏，當中的紅色Elmo布款系列特別注目搶眼，簡單輕易，成為家中小焦點!

額外5% 折扣優惠 – 彈鉸梳化

機會難得! 茲曼尼GIORMANI 知您心意，讓您慳多一點! 現凡惠顧任何一款彈鉸梳化系列，即可額外專享5% 折扣優惠，優惠期至10月20日，密切留意!

【慳位梳化】 ELISA 6587 2座位雙電動彈鉸 (Grade 2 厚水牛皮半真皮)

全新纖薄慳位雙電動彈鉸梳化ELISA 6587，特設纖薄彈鉸及纖窄扶手，輕輕鬆鬆幫您創造更多生活空間，無論客廳空間細小也不再怕。

額外折扣優惠: $ 9,384 (慳: $ 2,346)

額外5% 折扣優惠 – 全真皮梳化

想極速升級至全真皮梳化? 現凡惠顧任何全真皮梳化系列，即可額外專享5% 折扣優惠，優惠期至10月20日，隨時隨地，都可以坐得更舒適自在!

【收納至強】BERNIE 7108 2座位 (Grade 3 厚黃牛皮全真皮)

BERNIE 7108儲物梳化無特定間或，方便收納家中大小雜物，簡單輕易，提升家裡的儲物空間!

額外折扣優惠: $ 11,392 (慳: $ 2,848)

窩居精選優惠

茲曼尼GIORMANI讓您擁有一個幸福窩居，特別精挑多款「的骰梳化」，令您再無空間顧慮，打造一個溫馨小客廳。 #窩居精選優惠 指定梳化8折，折實後每滿 $4,000，即可扣減 $100現金優惠，梳化款式百搭時尚，總有一款合您心意。

【靠牆零距離】ENZEN 7112W 2座位雙電動彈鉸 (Grade 2 厚水牛皮半真皮)

想慳位，當然要用盡空間每一寸! ENZEN 7112W雙電動彈鉸梳化，採用日式弧形木腳設計，輕易靠牆，真正幫您節省更多空間!

窩居精選優惠: $ 7,844 (慳: $ 2,086)

【日本大熱】SLIMWAY 7100 2座位 (Grade 3 厚黃牛皮半真皮)

想靈活運用客飯廳空間? SLIMWAY 7100 DINING SOFA餐桌梳化，以獨特日式纖薄設計，特別慳位，梳化前方放置餐桌都可以出入自如，適合小小窩居!

窩居精選優惠: $ 4,596 (慳: $ 1,274)

優惠期至10月27日。

【條款與細則】

⦁ 優惠期有限，只適用於本港門市。

⦁ 必須購買梳化，並按折實後之金額送贈不同指定禮品。

⦁ 優惠期內，禮品數量有限，送完即止，而茲曼尼亦有權以其他禮品代替。

⦁ 禮品只限指定款式及顏色。圖片只供參考，一切以實物為準。

⦁ 「彈鉸梳化額外折扣優惠」及「全真皮梳化額外折扣優惠」只適用於指定梳化及折扣。

⦁ 「窩居精選優惠」只適用於指定型號特定皮級、座位之梳化，梳化數量有限，售完即止，詳情請向店員查詢。

⦁ 以上優惠只適用於真皮梳化或布藝梳化，不得與其他優惠同時使用，亦不適用於彈鉸機件、梳化床、陳列品、相關指定貨品及費用。

⦁ 真皮供應數量有限，售完即止。

⦁ 皮色選項將不定期更新，恕不另行通知並以門市提供之皮辦為準。

⦁ 價格將會根據款式、皮革級別及訂製要求有所不同。

⦁ 圖片只供參考，一切以實物為準。

⦁ 優惠受有關條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

⦁ 茲曼尼保留修改是次推廣活動的所有條款及細則或終止推廣活動之權利而毋須事先通知。如有爭議，茲曼尼保留最終決定權。

⦁ 如以上優惠，條款與細則與門市有異，將以門市為準。

網址：www.giormani.com